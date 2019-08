Partypølser tilbagekaldt: Risiko for metalspåner

Dagrofa tilbagekalder et parti First Price Partypølser, fordi de kan indeholde metalspåner

Har man en pakke partypølser liggende i køleskabet, skal man kigge en ekstra gang på dem.

Dagligvarekoncernene Dagrofa har nemlig netop tilbagekaldt et parti partypølser fra First Price, da der er risiko for, at de kan indeholde metalspåner.

Det skriver Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside.

'Der er fundet en metalspån i en pakke pølser fra dette parti. Det kan ikke udelukkes, at der kan være metalspåner i flere pakninger,' lyder det i tilbagekaldelsen.

Får man metalspåner i sin partypølse, kan det i værste fald give skader på tænder, mundhule og svælg.

Pølserne er i pakker af 500 gram, har 'bedst før'-dato 21. august 2019 og er produceret i Polen.

De er solgt i Løvbjerg, Meny, Min Købmand, Letkøb, Spar og en række andre butikker uden for kæde i hele landet, og her skal partypølserne altså også leveres tilbage, hvis man ligger inde med en pakke med førnævnte 'bedst før'-dato.

Alternativt kan man selv kassere pølserne.