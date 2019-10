Pasta kaldes tilbage: Kan indeholde insekter

Har du for nylig købt en pose med pastaskruer kan posen vise sig at indeholde lidt flere proteiner, end der er deklareret på posen. Nogle poser kan nemlig have fået uventet besøg af insekter.

Dagrofa kalder derfor poser med 1 kg Gestus Fusilli tilbage, da der er risiko for insekter i produktet.

Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Poserne er blevet solgt i Meny, Spar, Let-køb, Min Købmand, Liva og enkelte købmænd uden for kæde.

Det drejer sig om poser, som har påtrykt 11.04.2021 som bedst før-dato.

Ifølge Fødevarestyrelsen gør forekomsten af insekter produktet uegnet til konsum.

Har man købt en af de pågældende poser, bør man ifølge styrelsen levere produktet tilbage til butikken eller smide det ud.