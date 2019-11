Pizza-skænderi i Esbjerg: Hun råbte og skreg

Mange sydvestjyske natteravne kender restauratøren Noradin Kurdistany.

Siden 2001 har han i Esbjergs partygade Skolegade bespist berusede og sultne folk med pizzaer, pitaer, falafel og den slags.

- Det kræver en smule tålmodighed i næsten 20 år at lave mad om natten til fulde mennesker, griner dansk-irakeren.

Noradin Kurdistany har en pointe. Det er nemlig i Danmark de færreste pizzeriaer, der eksisterer i mere end et år eller to med samme ejer.

Flertallet giver nemlig hurtigt op over for det benhårde arbejde, konkurrence og kritiske skattemyndigheder.

Har fået et problem

Men Noradin, som understreger, at han aldrig har været på overførselsindkomst, har fået et problem: Fødevarekontrollen.

For nyligt fik han nemlig to smileys: En for ikke at formulere en skriftlig risikoanalyse, og en for ikke at samarbejde med Fødevarekontrollen.

Disse to sanktioner havde altså intet med hygiejnen at gøre, og hverken i 2015, 2016, 2017 eller 2018 fik han så meget som én eneste kritisk bemærkning til fødevaresikkerheden, viser Ekstra Bladets gennemgang.

Står og råber op

Men på det seneste har artikler i især lokalmedierne plaget ham og stedets omsætning.

Beskyldningen om ikke at samarbejde med Fødevarekontrollen blev nemlig beskrevet af JyskeVestkysten, som har interviewet Bente Holst, der er chef i Fødevarestyrelsen.

- Denne virksomhed har været modstræbende i sit samarbejde, man stimler sammen om den tilsynsførende og står og råber op, lyder hendes anklage i lokalmediet.

Og dén udtalelse kan om noget sætte Noradin Kurdistanys tålmodighed på prøve.

Råbte og skreg

- Hør. Vi har eksisteret som et ordentligt sted i mange, mange år uden at bryde fødevareloven eller andre love - og pludselig mener en kontrollør, at alt er galt, siger Noradin Kurdistany, som erkender, at der var en direkte meningsudveksling.

Han giver svar på tiltale:

- Men det var altså hende, kontrolløren, som råbte og skreg og tyssede på sin rolige mandlige kollega, når han havde nogle fornuftige bemærkninger, siger restauratøren.

Ikke truende

Han afviser på det klareste, at stedets personale skulle have stimlet sammen om Fødevarestyrelsens medarbejder på en truende måde, sådan som fødevarechefen antyder.

- Men vi fortalte hende, at vi mener, at hendes sure smileys var urimelige – også fordi, de ikke har noget med madsikkerheden at gøre. Men det er der nogle kunder, der tror alligevel. Vi er ikke sådan et sted, som hun tror, siger han med henvisning til de mange pizza- og shawarma-steder, som er utilbøjelige til at overholde lovgivningen.

Noradin Kurdistany gentager, at han og stedets personale er lovlydige.

- Vi bruger eksempelvis lang tid på at finde frem til folk, som har glemt deres iPhones hernede.