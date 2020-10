Plastic fantastic: Tulip farver brun øko-bacon pink

Fremtidens kød er økologisk, mener mange.

Men er forbrugerne nu også klar til at købe kød, der er naturligt gråt, fordi det modsat konventionelle forarbejdede kødprodukter ikke er farvet lyserødt med det omdiskuterede tilsætningsstof nitrit?

Tilsyneladende ikke ifølge Tulip, som normalt lægger sit lyserøde bacon og kødpålæg i emballager med transparent folie.

Det er ikke kun stribet bacon, men også tern, der lægges bag pink folie. Foto: Emil Agerskov

Men det lille plastikvindue over Tulips økologiske brune bacon-produkter er belejligt farvet pink, har en række kritiske forbrugere opdaget.

'Tsk, tsk, tsk, Tulip! Når man ikke tilsætter nitrit, må man trylle lidt med emballagen for at få den rigtige farve,' skriver en kritiker på Facebook.

Farver og striber: Folien tvistet 180 grader. Foto: Emil Agerskov

Andre pointerer, at danskerne er blevet vænnet til, at kvalitetskød er lyserødt. De kritiserer Tulip for at fastholde forbrugerne i en gammeldags opfattelse af køds udseende ved at sminke gråt økokød med pink folie.

'Vi skal simpelthen lære, hvordan mad ser ud. Det andet hører fortiden til,' mener en anden forbruger, som beskylder Tulip for at yde unfair konkurrence til økologiske baconproducenter, som ikke farver emballagerne.

Hanegals bacon-emballage (th.) er mere ærlig. Foto: Emil Agerskov

Men Tulip - som erkender, at forbrugerne går uden om grålige kødprodukter - afviser over for Ekstra Bladet, at den økologiske bacon er sminket pink. Farven hævdes at beskytte mod stråler.

Tulip: Forhindrer affarvning

- Farven er med til at forhindre, at produkterne affarves, blandt andet af den stærke lyspåvirkning i kølemontrerne i butikkerne. Vi har tidligere uden held forsøgt, om en (transparent, red.) UV-lak på filmen kunne modvirke denne affarvning,' skriver Michael Ravn, kommunikationsansvarlig hos Danish Crown, der står bag Tulip.

'Den svagt røde overfilm modvirker madspild på den måde, at langt de fleste forbrugere vil gå uden om et kødprodukt, der er gråligt,' forklarer han.

Så Ekstra Bladet spørger ham, hvorfor den lyserøde folie så kun er lagt over de økologiske baconprodukter - og ikke over de nitrit-pink konventionelle baconprodukter.

Dyre folie

Dertil svarer han:

'Vi anvender det kun på produkter, hvor vi vurderer det nødvendigt – da det er en dyrere folie end en alm. folie.'

'Den svagt røde overfilm er ikke specifik for det pågældende produkt (Tulip Økologisk Bacon, red.) – den bruges også i andre kategorier, f.eks. pålæg. Det samme ses i øvrigt hos andre leverandører,' skriver han.