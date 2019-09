Popcorn kaldes tilbage: Indeholder insekter

Hvis du har 400 g Rema 1000 økologiske popcornmajs stående derhjemme, som du havde planer om at sætte tænderne i senere, så tjek datoen en ekstra gang.

Det råd giver Fødevarestyrelsen nu på deres hjemmeside. Nordic Food Partners A/S har nu valgt at tilbagekalde et parti af varen fra supermarkedet.

Der er nemlig blevet fundet insekter i udgaver af popcornene med udløbsdato 12.06.2020. Fundet af insekter får Fødevarestyrelsen til at vurdere, at det formentlig er en dårlig idé at spise dem. Alle opfordres derfor til at tilbagelevere deres popcornmajs eller smide dem ud.