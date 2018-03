Prisen er femdoblet: Så stjæler vi bare vaniljen

Danskerne stjæler det velkendte krydderi i stedet for at betale den pebrede pris, der er femdoblet på et år

1.000 kroner for et kilo vaniljesukker. Det er virkeligheden, når der købes ind i danske engrosforretninger. Og det får nogle til at tage drastiske metoder i brug.

– Vi oplever, at folk stjæler vanilje. Så nu er vi nødt til at låse det inde, fortæller Rasmus Valentin, som er salgsassistent i engrosbutikken Dagrofa i Holbæk.

Derfor står vaniljen nu i et aflåst glasskab bag kassen. Her deler det plads med klassiske luksusvarer som dyr champagne og safran, der er intet mindre end verdens dyreste krydderi. Rasmus Valentin retter mistanke mod en atypisk slags butikstyv.

– Det drejer sig ikke om en stakkels narkoman. Vi har at gøre med ganske almindelige restauratører, som er blevet for nærige. De skal jo bruge store mængder vanilje, og de kan ikke bare ændre deres menukort, så en dessert pludselig koster 100 kroner mere, forklarer Rasmus Valentin.

Beskidte tricks

Tyvene fifler blandt andet med mængden af vaniljestænger, der sælges i glas.

– I vores butik sælger vi glas med 40 vaniljestænger i. De koster 900 kroner, og det er der nogen, der synes har været for meget. Tyvene åbner simpelthen glassene og putter flere vaniljestænger i, så de går herfra med mere, end de betaler for, siger Rasmus Valentin.

Og det er langtfra kun til risalamanden i december, at landets kokke bruger meget af det søde krydderi. Vaniljen er nemlig også populær i den mere traditionelle madlavning.

– Vaniljen er jo et krydderi på lige fod med for eksempel timian og hvidløg. Mange restauranter er begyndt at bruge vanilje, når de tilbereder grøntsager, fortæller Karsten Kroman, indehaver af kokkeskolen 'All about cooking' og forfatter til Vanille Kogebogen.

Han bruger selv omkring 10 vaniljestænger om ugen. Og det har han tænkt sig at blive ved med, selv om han er nødt til at betale den tårnhøje pris.

– De gode, smagsforstærkende egenskaber er også rigtig velegnede til fisk, skaldyr og fjerkræ, tilføjer han.

En af Karsten Kromans personlige favoritopskrifter er for eksempel at smøre en kylling ind i vanilje og stege den.

Gemt væk bag to døre plus overvågning

Dagrofa i Holbæk er ikke den eneste butik, som har været plaget af vaniljetyverier. Kædens afdeling i Aalborg fortæller, at de kæmper med det samme problem. Også butikken i Roskilde har besluttet, at vaniljen ikke længere skal stå frit fremme.

– Vi opbevarer vores økologiske vaniljesukker inde på kontoret. Det betyder altså, at man skal igennem to døre og vil blive fanget af vores overvågning, hvis man forsøger at stjæle den, oplyser Jeff Andersen, salgsassistent i Dagrofa i Roskilde.

Særligt i december blev plomberinger brudt, og i butikkens kroge lå tomme pakker og flød. Nu hvor risalamandens højsæson er forbi, er det dog kun den økologiske vaniljesukker til 1.000 kroner, de fortsat vogter over i Roskilde.

Butikkerne har imidlertid svært ved at bedømme hvor store mængder vanilje, der helt præcis bliver stjålet. Der er endnu heller ingen vaniljetyve, som er blevet taget på fersk gerning. Så var de naturligvis blevet meldt til politiet.

De nærige kan købe vaniljepasta

En anden dansk engroskæde er også begyndt at opbevare vaniljen bag lås og slå. Butikschefen i Inco i København, Dennis Nielsen, fortæller, at tyveri er en generel tendens for små varer i et højt prisleje. Han forklarer, at når det bliver for attraktivt, så 'glemmer' folk at betale. Der er dog mindre drastiske metoder, man kan benytte sig af for at få fingrene i den velkendte smag.

– Prisstigningen er så voldsom, at på nogle områder er vi gået helt væk fra vanilje. I stedet tilbyder vi billigere alternativer som for eksempel vaniljepasta, lyder det fra Dennis Nielsen.

Vaniljepasta er en sirupstynd masse, der indeholder vaniljekorn.

Priserne stiger i takt med temperaturen - Prisstigningen skyldes global opvarmning og de tropiske storme, som følger med. - I 2017 var der en cyklon på Madagaskar, som ødelagde store dele af de vaniljeplantager, som lå der. - På Madagaskar bliver vaniljen også stjålet af kriminelle, der tjener penge på at sælge det videre. - Madagaskar står for 80% af den totale vaniljeproduktion. Derfor kan manglen på vanilje mærkes over hele verden. (Kilde: Mette Ravn, indehaver af vanilje-webshoppen mohea.dk)

Artiklen er blevet til i et samarbejde med journalistuddannelsen på RUC.