Razzia på restaurant: Der er 'utrolig snavset'

TV2 Lorry beskrev i sidste uge, hvordan Fødevarestyrelsens rejsehold har fundet et gigantisk lager af spiritus og vin på den meget udskældte 'Café Emma/XO Burgers' på Axeltorv i København.

Se også: Nyt cafékaos: Forsøgte at skjule ulovligt sprutlager

Også Café Dan Turèll og Café Stella i samme by er en del af et sagskompleks med uklare ejerforhold og mistanke om stråmandsvirksomhed.

Ekstra Bladet kan i dag tilføje, at restauranten Mät Copenhagen på Københavns Nytorv har en forbindelse til sagen.

Fælles for alle fire restauranter er, at de har samme adresse som restauranter, der tidligere har været ejet af den berygtede og meget medieomtalte københavnske cafékonge Bahram Sari Beliverdi, som blev i maj i år idømt tre år og ni måneders fængsel i Københavns Byret for bedrageri, momssvindel og brud på fødevarelovgivningen. Dommen blev anket til landsretten.

Under en razzia på Mät Copenhagen onsdag fandt Fødevarekontrollen og Skat 'cirka 120 flasker Aalborg Jubilæum Akvavit a 1 l. uden banderoler fra 2012'. fremgår det af denne kontrolrapport.

På Café Dan Turèll fandt myndighederne i sidste uge 720 flasker snaps, samme årgang - og uden banderoler.

Mät Copenhagen ligger på Nytorv 5, har tidligere huset Café Sari, som var en del af Bahram Sari Beliverdis forliste caféimperium.

På Mät Copenhagen var der et værre griseri i køkkenet.

'Virksomhedens produktionsområde (køkken, red.) fremstår utrolig snavset. Der er store belægninger og ansamlinger af fedt, mørkt snavs og gamle madrester på gulv under inventar, bagvægge særligt ved opvask. Der er mange bananfluer på fødevarelager og omkring isterningemaskine. Kummefrysere fremstår med snavs og madrester langs kanter,' skriver Fødevarekontrollen.

Stedet fik tre bøder. En for griseriet, en for det at have snaps uden sporbarhed, og en for ikke at have et termometer.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ejeren, Alireza Razmi, men restaurantmanager Dew Poomiprapes siger:

- Vi har rengjort køkkenet nu. Vi havde faktisk forsøgt at gøre det rent, inden Fødevarekontrollen dukkede op og kiggede alt efter i sømmene. Så de fandt desværre noget. De 120 liter Aalborg Akvavit ved jeg ikke noget om, men det blev konfiskeret, siger han.

Modsat de øvrige restauranter var ejerforholdene på Mät Copenhagen klare. Der er også skabt klarhed over ejerskabet af de øvrige restauranter.