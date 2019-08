Restaurantkæde afsløret: Kakerlakker, fluer, skidt og farlige bøffer

I høj- og sensommeren har det stået endog meget skidt til med fødevaresikkerheden i en række filialer restaurationskæde Dalle Valle - Cafe A der er ejet af den stenrige Bayram-familie.

Ekstra Bladet har gennemgået Fødevarestyrelsens kontrolrapporter, som afslører alarmerende forhold.

Kakerlakker

På Café A i Amagercentret fandt fødevaremyndighederne forleden kakerlakker.

’Det indskærpes, at fødevarer i alle led skal beskyttes mod kontaminering, der kan gøre dem uegnede til konsum eller sundhedsfarlige,’ skriver Fødevarestyrelsen om de sygdomsbærende skadedyr.

Kød ved stuetemperatur

Grelt var det samme dag i buffetrestauranten Dalle Valle i samme indkøbscenter.

Fersk kød, herunder rå hakkebøffer, blev opbevaret ved hele 22,5 grader selvom de højst måtte være to-fem grader. Det var på vej til at blive farligt, da myndighederne greb ind med en sur smiley og en bøde på 15.000 kroner.

Brune striber på faldstamme

Samme sanktion – bøde på 15.000 krone og sur smiley - fik restauranten, fordi der var meget beskidt i køkkenet. Nogle steder var der også dårligt vedligeholdt.

Der hang eksempelvis brune striber ned ad en faldstamme, som man uden held havde forsøgt at lappe. En faldstamme bruges til at lede spildevand bort.

Dryppede fra loft

I Dalle Valle i Odense alarmerede en gæst Fødevarekontrollen, fordi vand lov til at dryppe ned fra loftet og ned i en spand kun en meter fra buffeten. Det var endnu en ulovlig lappeløsning, som personalet have bikset sammen.

’Det er Fødevarestyrelsens opfattelse at der er mulighed for kontaminering (forurening, red) af fødevarer på buffeten eller på gæsters tallerken, hvis forholdet forsætter,’ står der i en kontrolrapport.

Bananfluer

I Dalle Valle og Cafe A i Glostrup var der så massive sværme af bananfluer i køkkenet, hvor maden blev anrettet på fade, at Fødevarekontrollen skred ind med en indskærpelse

- Ja det er et problem, erkendte kokken.

I Dalle Valle i Hillerød kendte kokken ikke til de ekstremt vigtige temperaturregler.

Uvidende kok

’Kokken, der på tilsynstidspunktet står for tilberedningen af kyllingelår, angav, at minimumstemperaturen ved opvarmning af kyllingelår var 65 grader celsius. Kokken taler kun tyrkisk, og hans oplysninger blev oversat af virksomheden manager, skriver Fødevarekontrollen.

Sygdomsfremkaldende bakterier bliver først slået ihjel ved 75 grader og højere, men det anede kokken altså ikke, hvilket også udløste en sanktion.

I Dalle Valle i Aarhus var kølerummet for varmt; 10 grader, dobbelt så højt som de højst tilladte 5 grader.

Indrømmer: Der har manglet ledelse

- Vi erkender, at der ferieperioden har manglet fokus og ledelse flere steder, siger HR- og kommunikationschef Dalle Valle - Cafe A, Stine Pedersen.

- Når det er sagt, har vi 40 restaurationer, og de fleste har en elitesmiley, fordi vi generelt har godt styr på hygiejne og fødevaresikkerhed, som er topprioritet.

- Forholdene er blevet bragt i orden, og vi gør alt form, at fejlene ikke skal gentage sig, lover hun.

Hun forklarer, at Café A i Amagercentret var i gang med at bekæmpe kakerlakker, men at Fødevarekontrollen så alligevel fandt to. På samme måde, forklarer hun, var Dalle Valle og Cafe A, som deler køkken i Glostrup, i gang med at bekæmpe bananfluer, da kontrollen kom.

Dalle Valle i Odense havde tilkaldt en tekniker, men syntes modsat Fødevarekontrollen ikke, at det var en hastesag.

Fødevarekontrollen skriver om Dalle Valle i Amagercentret, hvor kølevarer stod efterladt ved høje temperaturer uden for kølerummet:

'Det var først da chefen kom, at der blev sat fokus på at få varerne på plads. Virksomheden havde følgende bemærkninger: De burde vide det.'