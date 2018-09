Rikke er Danmarks dato-duks: Hendes Fakta er næsten perfekt

Ekstra Bladet kan i dag fortælle, hvordan et landsdækkende datotjek afslører, at dagligvare- butikkerne bugner af mad med overskreden holdbarhed. Og det kan have konsekvenser for dit helbred.

Pas på: Supermarkeder sælger gammel mad - her er den helt gal

Men én butik, som blev kontrolleret, var stort set uden gammel mad.

To økologiske salami-pølser og et par plastflasker med konventionel remoulade. Det var noget overraskende de eneste datovarer, Ekstra Bladets kunne opspore i en ellers grundig dato-stikprøve i Fakta på Ormhøjgårdsvej i Horsens.

Det kan ingen af konkurrenterne hamle op med.

I avisens landsdækkende datojagt fandtes der typisk i hver butik 50-250 gamle varer, så denne Fakta-butik er et mønster-eksempel på, at man i en stram lønramme snildt kan forhandle frisk mad i discounthandel i Danmark.

En stolt, men ikke overrasket souschef, Rikke Tirsvad, forklarer, at det ikke er raketvidenskab, men at det handler om systematik.

– Her skal selvfølgelig overhovedet ikke kunne findes fire datovarer, men når vi klarer os godt i sammenligning med andre, kan det skyldes det, at vi konsekvent og hver dag bruger fifo-metoden, siger hun.

Den 20-årige Rikke Tirsvad, som har arbejdet i Fakta i fire et halvt år, forklarer, at fifo er forkortelsen for ’first in, first out’ – en i velordnede butikker ufravigelig lov, som dikterer, at varer, der kom først ind, altid skal først ud. Eller som når mennesker står i kø: De, som har stået længst, skal ud først og før de senest ankomne.

Også når kunder har rodet i rækkefølgen, skal der ryddes op på hylder eller i kølediske, hvilket ifølge Fakta-chefen er tidskrævende, men ikke uoverkommeligt.

– Vi bruger den tid, der er nødvendigt, også på at rydde op i varer, som nærmer sig datoen. Samtidig trimmer vi butikken, så sortimentet ser indbydende ud. Dermed sælger vi også mere, så butikken kører fint. Og så er det sjovt at arbejde her, griner hun.

