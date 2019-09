Rosiner kaldes tilbage

Der er konstateret for højt indhold af svampegift i parti af rosiner

Et pari af rosinerne af mærket ØGO økologiske rosiner er blevet kaldt tilbage af Salling Group.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Rosinerne er blevet solgt i Netto i hele landet, og de har påtrykt bedst før-datoen 11.04.2020. Der er tale om poser på 250 gram.

Årsagen til tilbagekaldelsen er, at man ved en analyse har fundet et for højt indhold af svampegiften Ochratoxin A i rosinerne. Svampegiften bliver dannet på grund af svampevækst i rosinerne.

Ifølge Fødevarestyrelsen er der ikke umiddelbart nogen risiko forbundet ved at spise rosinerne, men Ochratoxin A kan efter længere tids indtagelse være kræftfremkaldende.

Har man købt nogle af de pågældende rosiner, opfordres man til at levere det tilbage til butikken, hvor man har købt dem, eller kassere dem.