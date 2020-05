Så er det slut: Berygtet restaurant lukket

Det er ikke kun politiet og fødevarekontrollen, der i årevis har været på nakken af XO Burgers and Steaks og Café Emma på Axeltorv i København.

I en årrække har skuffede kunder, især turister, i anmeldelser på nettet svinet stedet til.

'Gå ikke ind på dette sted!! Med mindre du elsker hår i din mad og vil beskyldes for at lyve,' skriver en kunde.

Sur og brun tatar

'Forfærdelig oplevelse vi fik en tatar der var brun, gammel, lugtede surt og smagte gammel,' advarer en anden.

'Utrolig snavset,' skrev sågar Fødevarekontrollen i en kontrolrapport med en af mange bidende sure smileys.

Rådden stank

Ekstra Bladet har løbende beskrevet, hvordan fødevaremyndighederne eksempelvis også er blevet mødt af en rådden stank i køkkenet - og hvordan stedet flere gange har løjet for kunderne, når man eksempelvis påstod, at billig konventionel kød var økologisk.

Restaurationen har blandt andre været ejet af den bedrageridømte, detroniserede københavnske cafékonge Bahram Sari Beliverdi, og stedet har også lagt lokaler til et skummelt, illegalt lager med spiritus og vin.

Se også: Cafékonge skal i fængsel

Arsenalet var skjult i en kælder, som Fødevarekontrollens Rejsehold i fjor under stor dramatik måtte kontakte politiet for at få adgang til. Skattestyrelsen blev inddraget.

Tvangslukket

Stedet blev også i fjor tvangslukket af myndighederne. Den hårdest tænkelige sanktion. Det genåbnede, men nu har ejerne tilsyneladende selv givet op, hvilket skete efter, at Fødevarekontrollen intensiverede 'kontroltrykket' med stedet - altså foretog hyppigere og gennemgribende kontroller.

Da Ekstra Bladet for få måneder siden bad den seneste ejer af stedet, Ali Hassan Alaouie, deltage med en kommentar til stedets dårlige madhygiejne, afviste han det i en sms.

Han ville intet sige.

'Kun at det bliver bedre, men det tager tid,' skrev han.

Det har fredag ikke været muligt at træffe Ali Hassan Alaouie.

Ejet af fødevarelobby

Det er ingen ringere end fødevarevirksomhedernes lobbyorganisationen Landbrug & Fødevarer, der som ejer af bygningen har lejet stedet ud til de omdiskuterede restauratører.

Der er endnu ikke fundet en ny lejer, men Ekstra Bladet har bedt organisationen svare på, om den vil indskrive som et vilkår i en eventuel kontrakt med en restauratør, at vedkommende skal overholde fødevarelovgivningen, så der ikke igen i en årrække i Landbrug & Fødevares lokaler serveres dårlig mad for danskere og udenlandske turister.

Der er endnu ikke kommet svar.

