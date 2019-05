Sarah gør utroligt fund i Snøfler: - Mega ulækkert

Der er ikke meget, der slår lidt sødt til eftermiddagskaffen efter en hård dag. Men for 19-årige Sarah Qawasmi var det alt andet end en god oplevelse, da hun skulle have lidt lækkert at fejre 1. maj med.

Da hun sad og gumlede på den indkøbte pakke Snøfler fra Karen Volf fik hendes søde tand en kedelig overraskelse.

- Jeg sad og tyggede løs, men fornemmer, at der er noget hårdt i min mund. Det viser sig, at der noget, der ligner tand i snøflen. Det er vildt klamt, og jeg forstår ikke, at den havnet der, siger Sarah Qawasmi til Ekstra Bladet.

Efter den ubehagelige oplevelse tog hun et billede af den hårde genstand, der umiskendeligt ligner en tand.

- Det er da ulækkert, hvis jeg har haft en anden mand eller kvindes tand i munden, siger Sarah Qawasmi til Ekstra Bladet.

Alvorligt

Den 19-årige kvinde valgte derfor at skrive til Karen Volf på Facebook, men hun hørte ikke fra dem i første omgang.

Ekstra Bladet har efterfølgende været i kontakt med marketingsdirektør i Bisca, Tina Møller, der beklager hændelsen.

'Vi tager naturligvis en henvendelse fra en forbruger om et fremmedlegeme i et produkt meget alvorligt, og undersøger hvad det kan være, som Sarah har fundet i kagen. Vi er naturligvis meget kede af, at hun har haft en dårlig oplevelse. Vi er i dialog med Sarah og vender tilbage til hende med svar, så snart fremmedlegemet er undersøgt', skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

Aldrig mere Snøfler

Efter den kedelig oplevelse fortæller den nybagte mor, Sarah Qawasmi, at hun ikke forventer, at hun kommer til at købe Snøfler igen.

Ekstra Bladet følger naturligvis op på, om det rent faktisk var en tand, der blev fundet i Snøflen. Indtil videre er det stadig et mysterium.

Efter Ekstra Bladets henvendelse har Karen Volf også skrevet til Sarah Qawasmi på Facebook: