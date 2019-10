Sønderjysk mayonnaise-skandale fortsætter

En af danmarkshistoriens længstvarende sager om tilbagetrækninger af fødevarer fortsætter.

I årevis har det norskejede Graasten Salater i Sønderjylland forsynet danskerne med tonsvis af mayonnaise, som har ødelagt utallige måltider, fordi den fede dressing på grund af urenheder i produktionen har vist sig at være muggen.

Fortsat griseri

Fødevarestyrelsen er skredet ind med bøder, og direktøren har forsikret om, at den gamle fabrik er blevet renoveret. Men alligevel fortsætter griseriet.

Igen og igen er Graasten Salater blevet tvunget til at advare mod sin mayonnaise, efter virksomhedens kvalitetsfolk – nemlig forbrugerne – har splattet det væmmelige indhold ud på det daglige brød.

Graasten Salater i Gråsten. Foto: Lene Esthave

Siden sommeren ’17 har fødevaremyndighederne igen og igen hjulpet Graasten Salater med at advare forbrugere mod gigantiske mængder uspiseligt mayonnaise, men også remoulade, makrelsalat, tunmousse og dressing er blevet fjernet fra handlen på grund af kvalitetssvigt.

Uegnet til menneskeføde

’På grund af skimmelvæksten er varen vurderet uegnet til menneskeføde,’ har det lydt, og så sent som i går fredag blev der via Fødevarestyrelsen slået alarm, fordi et parti af det såkaldte ’Ægte Mayonnaise’ var uegnet til menneskeføde.

Uspiseligt! Fredag advarede Fødevarestyrelsen mod 'Graasten, Den Ægte Mayonnaise, Nettoindhold: 375 g, Bedst før dato: 17.12.2019.' 'Der er ingen sundhedsmæssig risiko, men produktet er uegnet til konsum. Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det,' står der i tilbagekaldelsen.

Af en kontrolrapport fremgår det, at Graasten Salater har fået fire klager vedrørende afvigelser i ’Den Ægte Mayonnaise,’ der trods sit navn indeholder konserveringsstoffer.

Når nu når den danske ledelse ikke har formået at løse problemet, har Ekstra Bladet flere gange forgæves forsøgt at komme i kontakt med de reelle norske ejere, nemlig de pressesky mayo-milliardærer Knut G. Heje og sønnen Knut K. Heje.

Også norske medier har forsøgt at få en kommentar til den danske skandalesag fra mayo-milliardærerne. Foto: PR

Se også: Uhygiejnisk jysk fabrik forgylder norske mayo-milliardærer

Trængte til kærlig hånd

De ejer nemlig fødevaregiganten Agra, som i Danmark ejer milliardforetagenet Stryhn’s. De ejer så Stryhn´s Leverpostej, Graasten Salater, K-Salat, Jensens Køkken og Langelænder Pølser.

Stryhn’s danske direktør har gentagne gange afvist, at han har været tilbageholdende med at investere i at sanere den sønderjyske mayonnaise-fabrik, som Fødevarestyrelsen tidligere har vurderet, trængte til en kærlig hånd.

- Det er meget beklageligt, når det sker, og vores opgave er at undgå, det sker. Sagen er, at situationen et mere under kontrol i dag, end den var for flere år tilbage, siger direktør Kornerup. Foto: PR

Dansk mayo-direktør beklager - Vi beklager, at vi har måtte tilbagekalde en dagsproduktion mayonnaise, som ikke holder til udløbsdatoen, siger Kristian Kornerup, direktør i Stryhn's, der ejer Graasten Salater. - Vi har ifølge Fødevarestyrelsen håndteret sagen korrekt, og faktisk har fabrikken ved de seneste 11 kontrolbesøg blev anerkendt uden anmærkninger, og vi forventer at genvinde vores elitesmiley i 1. kvartal 2020. De problemer der var for tid tilbage, er løst, men det kan være vanskeligt at producere i store volumener, som vi gør, uden at der sker fejl. Men kan forbrugerne ikke være ligeglade med, om Fødevarestyrelsen roser fabrikken, hvis de fortsat får måltider ødelagt at muggen mayonnaise? - Det er meget beklageligt, når det sker, og vores opgave er at undgå, det sker. Sagen er, at situationen et mere under kontrol i dag, end den var for flere år tilbage, svarer Kornerup.

Fødevarestyrelsen har tidligere taget gennemfotograferet fabrikken, som trængte til en kærlig hånd. Ekstra Bladet fik aktindsigt. Foto: Fødevarestyrelsen.

