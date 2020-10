Spiste to franske hotdogs og fik bøde

Mand vred over bøde: Spiste to franske hotdogs i stedet for at tjekke ind med rejsekortet

Vil du undgå en bøde i den kollektive trafik, kan det være en god idé ikke at sætte sig ned og spise eksempelvis to franske hotdogs og først afbryde måltidet for at tjekke ind med rejsekortet, når man ser en kontrollør.

Det må en mandlig københavnsk sande. Han var ude og køre i bus i slutningen af februar, længe inden der var krav om mundbind i bl.a. busser.

’Jeg havde lige steget på bussen på Nørreport st. med fyldte hænder (2 hotdogs i pose og en netto pose) og besluttede mig for at sætte mig ned ved en check-in terminal,’ skrev han i en klage.

To kontrollører steg på samme sted, hvor de observerede, at han prioriterede sit måltid over rejsekortet.

’Ved påstigning observerer kontrollørerne, at klager allerede sidder i bussen i færd med at spise. Kontrollørerne observerer samtidig, at klager (manden, red.) rejser sig og checker sit rejsekort ind efter at være blevet passeret af en kontrollør, der er på vej til de bageste sæder,' påstår trafikselskabet Movia.

Men manden hævder, at checkede ind nærmest samtidigt med indtagelsen måltidet.

’Jeg befriede den ene hånd og checkede ind mens jeg sad ned. Idet jeg gør det steg kontrollørerne på. Medarbejder 177 ser mig checke ind og ifølge ham lignede det at jeg fuskede med check-in, at jeg kun checkede ind pga de steg på,’ skriver manden.

’Han (kontrolløren, red) checkede mit kort og det var checket ind. Derefter gav han mig bøden og forklarede mig grunden. Jeg blev sur og fik så bøden (750 kr., red)’ skriver manden.

Men Movia står fast.

’Han sad ved det miderst dør og spiste sin hotdog . Idet min kollega gå forbi ham rejse han sig op og tjekke ind,’ skrev kontrolløren i sine noter som er ledsaget af et billede.

’Jeg skulle ikke have spist i bussen og jeg kan forstå at man skal checke ind stående,’ erkender manden.

Det endte med, at manden for nyligt tabte en klagesag i ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

’Jeg skulle ikke have spist i bussen og jeg kan forstå at man skal checke ind stående,’ erkender manden.