Stor pizzakæde er gået konkurs

Pizzakæden Domino's er gået konkurs i Danmark.

Det oplyser kæden, når der ringes til hovednummeret, hvor det tidligere var muligt at bestille pizzaer.

En indtalt besked på en telefonsvarer meddeler:

'Domino's i Danmark er desværre gået konkurs, og det er ikke længere muligt at bestille pizzaer. Der arbejdes på en løsning, så det fremover igen bliver muligt.'

Samtidig er hjemmesiden dominos.dk nede.

Kædens seneste regnskab, der blev offentliggjort for et år siden, viste ellers en omsætningsfremgang på 26 procent i forhold til året før.

I regnskabet stod også, at kæden ville åbne otte danske restauranter om året for at nå den endelige vision på at have mere end 100 restauranter i Danmark.

Kæden er dog af flere omgange løbet ind i massive problemer, og alene i november sidste år lukkede syv Domino's-restauranter fra den ene dag til den næste.

Overtrådte loven

Lukningerne kom ganske kort tid efter, at både Ekstra Bladet og TV2-programmet 'Operation X' havde haft fokus på gentagne brud på fødevarelovgivningen.

I september beskrev Ekstra Bladet eksempelvis, hvordan der ifølge Københavns Kommunes rottefænger samt Fødevarestyrelsen blev langet pizzaer over disken i butikken på Vesterbrogade i København, selv om rotter havde overskidt butikken.

Både de ansatte i butikken og ledelsen i Domino's benægtede salg af pizzaer efter rotteangrebet.

Kort efter rykkede Fødevarestyrelsens rejsehold ud for at tjekke op på en række oplysninger fra 'Operation X', hvor det via skjult kamera blev dokumenteret, hvordan kød og andet fyld til pizzaer efter alt at dømme blev forsynet med nye datomærker længe efter, at det ellers blev for gammelt.

'Vurderes til at være fæces'

Fødevarestyrelsen konstaterede da også stærkt kritisable forhold i flere af kædens på daværende tidspunkt 30 butikker.

- I 22 af pizzeriaerne gav vi sanktioner – især for problemer med madens datoer, men også for dårlig rengøring og for at fødevarernes temperaturer var for høje. Overtrædelser, som kan bringe fødevaresikkerheden i fare, sagde Michael Rosenmark, chef for Fødevarestyrelsens Rejsehold, til Ekstra Bladet i september.

Ifølge Domino's var der dog ingen sundhedsfare, og pizzakædens bosser har klaget over flere af Fødevarestyrelsens konklusioner.

Blot få uger senere var den dog gal igen, da Fødevarestyrelsen besøgte Domino's i Ballerup. Her fandt kontrollanterne blandt andet et så ulækkert og klamt personaletoilet, at der blev uddelt både bøde og en sur smiley.

’Mellem toiletbræt og cisternen fremstår hængslerne og porcelæn med urin og brunlige ansamlinger, som vurderes til at være fæces,’ stod der blandt andet i kontrolrapporten fra besøget.

’Der er risiko for, at personale, som benytter det belastede toilet, bliver forurenet i en sådan grad, at de kan overføre sygdomsfremkaldende bakterier til fødevarer, som gør fødevarerne dem uegnet til konsum', står der ligeledes.

Gamle madvarer

Blot en uge senere rykkede Fødevarestyrelsen ud til Domino's i Slagelse og fandt atter en gang gamle madvarer.

- Da vi kontrollerede datoer på varer i kølerummet, konstaterede vi, at der på mozerellaosten var skrevet forskellige datoer, eksempelvis den 11/10 og den 36/10, forklarede Gitte Thomsen fra Fødevarestyrelsens rejsehold efterfølgende til Ekstra Bladet.

- Vi undrede os selvfølgelig især over datoen den 36/10, men det bekræftede os i, at der var en række uoverensstemmelser med fødevarernes holdbarhedsdatoer, hvilket vi indskærpede, at virksomheden skulle få styr på.

Det har indtil videre ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra ledelsen i Domino's.