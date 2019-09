Svenskere bruger pruttemiddel i slik-krig

Svenskerne bag slikposen Godt & Blandet tryller med tal og et pruttemiddel for at vinde markedsandele

Siden 1983 har de sliksultne danskere guffet mange hundrede tons Haribo Matador Mix, som stadig er den bedst sælgende slikpose herhjemme. Det er danskernes yndlingsslikpose.

Men der er heftig konkurrence på konfekturemarkedet, hvor især svenske Cloetta forsøger at lokke os til at spise ’Malaco Godt & Blandet’; svenskernes national-slikpose, som hinsidan kaldes ’Gott & Blandat’.

Senest har Cloetta sendt en 30 procent sukkerreduceret udgave ud i danske butikker.

- Vi ønsker at tilbyde forbrugerne at nyde varianter af konfekture med mindre sukker, siger Christian Boas Linde, direktør for Cloetta i Danmark.

Men Ekstra Bladet sundhedsskeptiske maddetektiv har testet produktet, som viser sig at være fyldt med det berygtede tarmgas-fremkaldende fyldemiddel polydextrose.

Polydextrose pumper fødevarers massefylde op, hvorved det procentvise sukkerindhold falder.

Testen viser, at et indtag af poser med 140 gram efter et par timer fremprovokerer tarmgas. Stoffet virker ikke afførende, men over en periode på to til tre timer prutter man ustandselig til gene for omgivelserne.

Dette er en ulempe, der ikke advares om på posen.

- Du har ret i, at det kan give luft i maven, så vi burde måske deklarere poserne med, at det kan have en lakserende effekt, indrømmer Christian Boas Linde, som på sine sukkerfrie Läkerol-pastilller faktisk advarer om, at kan fremprovokere prutter.

Sødt som sukker

Spørgsmålet er nu, om det overhovedet passer, når Cloetta påstår, at produktet indeholder 30 procent mindre sukker?

Både ja og nej.

Cloettas danske kontor har haft Fødevarekontrollen på nakken, fordi eksempelvis Matador Mix indeholder 50 procent sukker, mens Godt & Blandet i light-udgave indeholder 38 procent sukker.

Dermed var der kun 24 procent mindre sukker i den sukkerreducerede Godt & Blandet sammenlignet med danskerne yndlingspose.

Det udløste to sanktioner fra Fødevarestyrelsen og fik Cloetta til at overveje, om man helt skulle fjerne light-posen fra det danske marked - eller alternativt reducere sukkerindholdet yderligere.

Men Cloetta fik overbevist Fødevarestyrelsen om, at et sammenligningsgrundlag var i orden. Godt & Blandet-varianten indeholder nemlig 30 procent mindre sukker end gennemsnittet, når man sammenligner med 10 populære blandede slikposer.

Det er langt fra første gang, at kreative svenske firmaer lancerer tvivlsomme 'sunde' fødevarer i Danmark. For et par måneder siden beskrev Ekstra Bladet, hvordan det var fup, når chipsgiganten Estrella påstod, at nogle såkaldte lineschips indeholdt 40 procent mindre fedt.

For sammenligner man med det mest sammenlignelige produkt, er 'fedtbesparelsen' 0,00 procent.

Ser man i øvrigt på på regnskabstal, går det langt bedre for Cloetta i Danmark, end det gør for Haribo. De seneste år er Haribos overskud styrdykket til 24 mio. kr., mens Cloettas er gået i vejret til 26 mio. kr.

Se også: Afsløret: Her er Price-brødrenes 'danske frilandskylling'