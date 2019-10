To discountkæder afsløret: Her er mad et halvt år for gammel

To supermarkeder - herunder en 'dato-duks' - forsøgte at sælge alt for gammel mad

Som bekendt risikerer danskerne at skulle løbe spidsrod gennem arsenaler af gammel, ulækker mad danske discountbutikker, fordi personalet ikke har haft den fornødne tid eller uddannelse til at rydde op.

Ekstra Bladet har gennem godt et år beskrevet, hvordan navnlig en kæde - Netto - har problemer med de såkaldte datovarer.

Ikke længere dato-duks

Men Netto er bestemt ikke alene. Fakta og Aldi har også haft problemer, mens Lidl hidtil ifølge både Ekstra Bladets og Fødevarestyrelsens kontroller har udmærket sig som 'dato-duks' med pæne butikker støvsuget for levnedsmidler med overskreden holdbarhed.

Men kælenavnet tages i dag fra den tyske discountkæde, for Fødevarekontrollen fandt forleden i Lidl i Vojens bunkevis af gammelt mad.

Bøde på 10.000 kr.

30 flasker ketchup var et halvt år for gamle, 26 glas Nutella var udløbet i juni, 21 glas marmelade og tre glas Bähnke-sennep var 'løbet på datoen' i august. Massevis af babymad, herunder modermælkserstatning, var også for gammelt, så den sønderjyske Lidl fik en rasende smiley og en bøde på 10.000 kr.

Også i Netto har Fødevarekontrollen de seneste uger fundet gammel mad, men disse fund afviger ikke meget fra, hvad der ellers er fundet i kæden det seneste år.

Gammel fransk hotdog-dressing

Også i Netto i Skolegade i Esbjerg var nogle madvarer mere end et halv år for gamle.

Minipakker med rosiner, et stort parti kaffekapsler, pommes frites-dressing, fransk hotdog-dressing og oregano var på hylderne med overskreden holbarhed.

I Netto i Ølsted fandt Fødevarekontrollen flydende AMA-rapsolie, røget medister, øko-kyllingeleverpostej og økologiske babyspirer med overskreden holdbarhed - dog kun få dage.

'Vi er rigtig kede af det'

Netto, som slap uden bøder, har lovet, at man gør en stor indsats for at komme problemet til livs. Lidl skriver i en mail til Ekstra Bladet:

'Vi prioriterer i Lidl fødevaresikkerhed meget højt, og vi har faste retningslinjer for, hvordan vi sikrer, at der ikke findes varer med overskredet datomærkning i vores butikker. Derfor er vi selvfølgelig også rigtigt kede af, at der i den pågældende butik er blevet fundet varer med overskredet bedst før-dato.'

'Så snart vi blev opmærksomme på problemet, gennemgik vi varesortimentet og kasserede naturligvis de pågældende varer. Vi har ligeledes gennemgået alle vores processer for gennemgang af holdbarhed af varer i butikken, og vi har igen instrueret alle medarbejdere om vigtigheden i dagligt at holde øje med datomærkningerne,' lover Lidl.

Se også: Efter Ekstra Bladet-afsløringer: Netto-chef fyret

Se også: Netto-boss i skideballe til butikschefer: Jeg er vildt skuffet

Se også: Ekspert: Denne Netto-butik skal alle undgå

Se også: Netto blæser på Fødevarekontrol: Sælger gammel mad alligevel

Se også: Presset Netto offentliggør pinlig rapport

Se også: Netto solgte et år for gammel babymad

Se også: Netto flød med gammel mad: Et kvart ton spredt ud over fortovet

Se også: Rikke er Danmarks dato-duks: Hendes Fakta er næsten perfekt

Se også: Op til to måneder for gammelt: Rema i brøler med bøffer og babymad

Se også: På uanmeldt besøg: Finder gammel mad for 10.000 kroner i supermarked