Total forvirring: Forstår du de nye datomærker på fødevarer?

’I 1960'erne fik Vera og Sigurd Mou en god idé, som har spredt varme om middagsbordene i de danske hjem,’ praler Tulip på hjemmesiden for de klassiske Mou-supper.

Men Tulip har begået en brøler, der også spreder forvirring i de danske hjem. Fødevaregiganten har tilsyneladende indført et helt nyt og meget besynderligt datoformat.

Er de for gamle?

’Der er rigtig mange Mou-supper på tilbud i min lokale Føtex i øjeblikket. Problemet er bare, at holdbarhedsdatoen på supperne ikke er læselige. I hvert fald kan man ikke se, hvilket år de er holdbare til, skriver læseren Emil Trankjær til Ekstra Bladet.

’Jeg vedlægger 2 billeder, så I kan se hvordan holdbarhedsdatoen er kryptisk camoufleret. Nu ved jeg reelt ikke om mine supper er for gamle eller ej,’ fortsætter Emil, der til dagligt arbejder som postbud på Østerbro, København.

Det viser sig, at man bare skal se bort fra '-5', som intet har med datoen at gøre. '-5' oplyser at, hvilket parti suppen tilhører. Det kan blandt andet hjælpe i tilfælde af, at der skal advares mod suppe fra et særligt parti. Læserfoto

Ekstra Bladet har anmodet Tulip om at opklare datomystikken.

’Det er såmænd ikke så mystisk. Datoen skal læses DD.MM.YY - nummeret til sidst efter bindestregen er et lot-nummer for bedre sporbarhed,’ svarer Tulips kommunikationsansvarlige Michael Ravn.

Skifter til bogstav

’Vi er blevet gjort bekendt med, at det kan misforstås, når lot-nummeret er et tal, og vi har derfor valgt at skifte til et bogstav i stedet for et tal.’ fortsætter han.

’Altså bliver fx 06.06.20-5 nu skrevet som 06.06.20-E, og 20.08.20-1 bliver skrevet som 20.08.20-A,’ forklarer Ravn, der ikke mener, at der kan koges meget suppe på den historie.

'Vidste ikke, at agurkesæsonen strakte sig helt ind i oktober :-)' skriver han

Ekstra Blader ringer til Emil, som er opløftet.

- Fabelagtigt at få det opklaret og ændret. Min kæreste troede, at det ekstra tal var angivelsen af en måned, mens en kammerat gættede på, det var et klokkeslet. Selv troede jeg, at der skulle stå 2000-noget - og at stregen så var en fejl, hvor der skulle have stået et årti, siger han.