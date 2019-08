Fødevarekontrol finder gammel mad i Netto

Det seneste år har Ekstra Bladets maddetektiv slæbt flere hundrede kilo gammel mad ud af Netto-butikker over hele landet. Igen og igen er det blevet dokumenteret, at kædens ansatte ikke rydder op.

Det er noget, som har mødt skarp kritik fra forbrugere, eksperter og myndigheder. Og også fra chefer internt i kæden. For 14 dage fik en række butikschefer, af en distriktschef i Netto, en veritabel skideballe, fordi Netto i Faxe flød med gammel mad.

'Hvor er grundigheden og stoltheden over det, man leverer hver dag til sin kunder, henne, spurgte distriktschefen i en mail, som Ekstra Bladet fik indsigt i. Butikscheferne fik lodret ordre om at rydde op.

Og nu er også Fødevarestyrelsens kontrollører for alvor begyndt at blande sig i oprydningsarbejdet, som Netto ellers flere gange har lovet at ville udføre selv.

Alene i den forgangne uge har to Netto-butikker fået formelle sanktioner for i strid med loven at sælge mad med overskredet holdbarhed.

'Det indskærpes, at færdigpakkede fødevarer, herunder grønt, ikke må markedsføres under omstændigheder, som er egnet til at vildlede forbrugeren med hensyn til holdbarhed', skriver Fødevarestyrelsen om Netto på Skansevej i Hillerød, hvor man i mandags blandt andet fandt måltidssalater og leverpostej med overskreden holdbarhed.

Det var en kunde, som alarmerede Fødevarekontrollen med oplysninger om, at bl.a. spinat var en uge for gammelt.

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i forbrugeranmeldelsen til Fødevarestyrelsen.

I Netto på Herlev Hovedgade fandt kontrolløren kartoffelsalat, økologisk kødpølse og økologisk røget medister med overskredet holdbarhed. Så også det kostede en sanktion i form af en indskærpelse. Det betyder, at finder Fødevarekontrollen under næste tilsyn gammel mad, så vanker der en bøde.

Fødevarekontrollen har også tidligere besøgt en række andre Nettoer.

I Holbæk fandt kontrolløren i juni pølser som blev for gamle i maj, fem dage for gammel yoghurt og torskerogn, der var decideret farlig på grund af overskridelse af sidste holdbarhedsdato.

I en anden Netto i Hillerød fandt man gammel krydderi-, whisky- og bearnaisesovs. I Netto i Kirke Hyllinge fandt man gammel kyllingepålæg og kaffefløde. I en Netto i Aalborg var der gammel Miracle Whip, mens der i Netto på Farum Bytorv var gamle snacks.

Netto: Vi har den rigtige bemanding

Ekstra Bladet har igen spurgt Netto: 'Kan der generelt være behov for at afsætte flere ressourcer til datovarestyringen i Netto?'.

'Vi ærgrer os selvfølgelig, når der bliver fundet datovarer i vores butikker, og her ser vi nærmere på, hvordan vi kan gøre det bedre, skriver regionschef Braw Bakir.

'Som på alle andre områder, hvor vi har med mennesker at gøre, så kan hverken vi eller vores kolleger i branchen helt undgå fejl, men vi glæder os over, at vores indsats på området virker, og at vi i dag ligger blandt de tre supermarkedskæder, der klarer sig bedst i Fødevarestyrelsens statistik.' skriver han.

'I det specifikke tilfælde i Herlev har vores medarbejdere været opmærksomme på, at produkterne nærmede sig sidste salgsdato. De er derfor flyttet over i den sektion, hvor vi sælger varer til nedsat pris for at reducere madspild. Her er den daglige gennemgang af sektionen blevet forsinket, så et lille antal varer desværre var overskredet med én dag. Det er vi ærgerlige over, fordi vi mener, vi har den rigtige bemanding i vores butikker, som vores generelt gode resultater også viser.'

Afsløret igen, igen og igen

Ekstra Bladet har gang på gang siden august sidste år afsløret, at medarbejderne i især landets største discountkæde Netto tilsyneladende er så hårdt spændt for, at nogle butikker får lov til at flyde med blandt andet pølser, fisk, leverpostej, skinke og ost med overskreden holdbarhed. Her er nogle eksempler.



