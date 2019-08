Fødevarekontrol hos kendt restaurant: Risiko for fup med bøffer til 485 kroner

485 kroner - uden tilbehør.

Så meget tager det landsdækkende steak-koncept Mash for 300 gram økologisk dansk mørbrad.

Men Mash bryder økologi-reglerne, når der også sælges konventionelle Uruguay-mørbrader (315 kroner for 200 gram), oplyser Fødevarestyrelsen.

Må ikke sælge øko og konventionel

Mash er nemlig ikke økologigodkendt. Og er man ikke det, må man ikke sælge både en konventionel udgave og en økologisk udgave af samme type kød.

Men det gør Mash altså alligevel.

- Reglerne er til for at sikre, at der ikke sker fejl eller snyd. Mash havde begge typer mørbrader, som de selv skærer ud, og her risikerer man, at der sker forveksling, hvorved kunderne kan blive vildledt, siger Fødevarestyrelsens fødevarechef Henning Knudsen til Ekstra Bladet.

Fødevarestyrelsen oplyser, at nogle kokke ved udsolgt af økologiske råvarer kan føle sig fristet til at sælge de konventionelle som økologiske.

Begge typer i samme fad

Og styrelsen oplyser, at Mash ude bagved opbevarer begge typer mørbrad i samme fad.

’Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at der kan være risiko for at vildlede for forbrugeren ved at anvende konventionel mørbrad i stedet for økologisk mørbrad ved salg af økologiske mørbradbøffer ved 300 gram.' står der i en kontrolrapport.

På én betingelse...

Henning Knudsen understreger, at restauranter gerne må sælge enkelte økologiske varer uden at være økologi-godkendte. På betingelse af, at der der ikke sælges en konventionel udgave af samme fødevare.

- Dermed slipper de for at lave økologiregnskaber, modtagekontrol, balanceregnskaber og lageropgørelser,’ forklarer han.

Og Mash er altså ikke er underlagt sådan en bureaukratisk økologikontrol.

Det er mere end to måneder siden, at Mash fik en sanktion af Fødevarestyrelsen med besked på at droppe enten den konventionelle eller økologiske udskæring.

Klistermærke på menukort

Men Mash fattede ikke kritikken fra fødevarekontrolløren.

Mash troede, at de bare kunne smække et hvidt klistermærke henover et økologi-logo på menukortene og fortsætte med at sælge 'Økologisk mørbrad' samt konventionel mørbrad.

'MASH har blot fjernet øko-mærket fra dansk mørbrad på kortet, da det ifølge Fødevarestyrelsen kunne give anledning til vildledning.', skrev et pr-bureau til Ekstra Bladet på vegne af Mash, som meddelte at nu var problemet løst. Men nej.

Endnu en sanktion

Mash havde misforstået alt. De forstod ikke, at de skulle stoppe med at sælge en af kødtyperne, så nu har Mash fået endnu en sanktion af Fødevarestyrelsen.

Mash undskylder sig med, at de har ringet til Fødevarestyrelsens kunderådgivning fået at vide, at de bare skulle fjerne økologi-logoet fra menuen. Er det sket, er de blevet fejlrådgivet.

Mash får nyt menukort 1. oktober, hvor der ikke skiltes med økologi.

Læs den første kontrolrapport her og den næste her.