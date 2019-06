Fødevarekontrol: Lokums-problemer hos Bagedyst-Katrine

Grannys House.

Det er navnet på 'Bagedyst'-dommer Katrine Foged Thomsens konditorkæde med fire filialer i Storkøbenhavn og en i Dragør.

De små konditorier er kreativt indrettet med en masse tingeltangel - pyntegenstande, der kan få dem til at minde om en bedstemors hyggelige dagligstue.

Men nogle gange bliver det lidt for hyggeligt.

Når Katrine bliver eksamineret af Fødevarekontrollen, kan det nogle gange se ud, som om hun har hyret en begyndende dement ældre kvinde til at stå for hygiejnen.

I år har Fødevarekontrollen tre gange givet sanktioner til Grannys, som før har brudt fødevarelovgivningen.

- Der var beskidt. Simpelthen. Og sådan skal det ikke være i et produktionslokale, sagde en chef i Fødevarestyrelsen, da Ekstra Bladet for halvandet år siden beskrev griseriet hos Grannys.

Chefen talte om filialen på Gladsaxevej i Søborg. Så Katrines kompagnon, ægtefællen Rasmus Søndergaard, lovede dengang, at alt ville blive bragt i orden.

Men alene i indeværende år har netop Gladsaxevej-butikken fået to sanktioner for brud på fødevareloven. Ti hygiejne-forhold er blev påtalt.

Filialen på Gladsaxevej i Søborg er den, som oftest har fået kritik for dårlig hygiejne. Foto: Stine Tidsvilde

’Gulvet i køleboks (kølerum, red,), hvor der opbevares dej, samt fryser overfor, fremstår med ansamlinger af snavs, indtørrede dejrester og krummer,’ skriver Fødevarestyrelsen for eksempel.

Fødevarekontrollen har også i år givet en sanktion til filialen på Frederiksberg.

- Døren til toilettet stod åben, hvilket kunne medføre kontaminering (forurening, red) af fødevarer i de omkringliggende lokaler, så det har vi givet en indskærpelse for, forklarer Martin Birch Hansen, sektionsleder i Fødevarestyrelsen.

I filialen i Torvehallerne var det også nærved blevet til en sanktion, fordi kager blev opbevaret ved for høje temperaturer, forklarer sektionslederen.

På Gladsaxevej slap Katrine Foged Thomsens ikke med en løftet pegefinger, for her blev letfordærvelig mad i forrige uge opbevaret ved risikable høje temperaturer.

- Relativt mange varer - tunsalat, hønsesalat, koldrøget laks og salatost - målte vi til at være 9,2 grader i en kølenhed, der var 9,5 grader varm. Så det var tegn på, at varerne havde ligget ved for høje temperaturer længe, uden at virksomheden havde reageret ved at kassere varerne, siger Martin Birch Hansen.

- Havde temperaturerne været 10 grader, altså blot 0,8 grader højere, havde virksomheden fået en bøde på stedet, tilføjer han.

Da Ekstra Bladet i 2017 interviewede Katrines kompagnon, medejeren Rasmus Søndergaard, skød han skylden på et rengøringsselskab. Arkivfoto: Jakob Jørgensen

Konfrontation: - Vi har fået fire stjerner

Ekstra Bladet har bedt om et telefonisk interview, hvor Grannys kunne svare på kritikken.

I stedet sender Katrines kompagnon og ægtefælle, Rasmus Søndergaard, en mail, hvori han bedyrer, at kæden har fire ud af fem stjerner.

Han mener dermed, at Grannys ved de seneste fødevarekontrolbesøg i de fem filialer har fået glade smileys fire af fem gange, hvilket er korrekt.

I Ekstra Bladets research er medregnet kritik uddelt i hele 2019, hvor kæden har haft seks kontrolbesøg.

Under tre af tilsynene har kæden fået sanktioner. Ved to øvrige tilsyn blev der også udtalt kritik, men ikke så alvorlig, at det udløste sanktioner. Ved kun et besøg i 2019 var der ingen negative bemærkninger fra Fødevarekontrollen.

'Vi har et rigtig godt og konstruktivt samarbejde med fødevarestyrelsen. Vi tager alle henvendelser fra fødevarestyrelsen meget seriøst, og efterkommer deres bemærkninger prompte. Vi ser det som en naturlig og konstruktiv del af det at være en fødevarevirksomhed, at der kommer en myndighed forbi og vurderer forholdene. I stedet for 5 stjerner har vi i dette tilfælde fået 4 stjerner. Som fødevarevirksomhed er det et must at vi har absolut fokus på vedligehold og hygiejne, vi har sat alt ind på igen at komme op på at få de 5 stjerner,' skriver Rasmus Søndergaard.