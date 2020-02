Fødevarekontrol tog fejl i kødskandale

Det var tæt på at ende i en katastrofe for virksomheden, siger slagtermestre

Knap en måned efter, at Fødevarestyrelsen beklagede sine beskyldninger om, at ansatte på et ande-slagteri ikke vaskede hænder, har styrelsen rodet sig ud i endnu en sag.

Se også: Fødevarestyrelsen i kæmpe bommert: - Vi beklager

Natten til onsdag blev der på hjemmesiden Findsmiley.dk offentliggjort to alarmerende kontrolrapporter, som i detaljer beskrev en skandale med tonsvis af kød, der i en jysk kødhandel ulovligt blev forsynet med nye datomærker.

Rapporterne, som bl.a. Ekstra Bladet læste, inden de blev slettet, indeholdt hele syv sanktioner.

Sanktionerne udpenslede, hvad Fødevarekontrollens Rejsehold fandt under to daglange razziaer i den navngivne virksomhed i december.

Især så det kritisk ud, at hele 70 paller med store mængder fersk oksekød blev frosset ned få dage før, det blev for gammelt, og samtidig forsynet med to års holdbarhed på frost.

Rejseholdet påstod, at det var en risikabel og ulovlig praksis, så virksomheden fik forbud mod at sælge kødet, der har en værdi på flere millioner kroner.

Men selvom myndighederne 13. december trak kritikken tilbage og gav ejeren ret i, at han lovligt og forsvarligt kunne fryse og holdbarhedsforlænge kødet, offentliggjorde Fødevarestyrelsen onsdag alligevel de stærkt kritiske og stærkt misvisende kontrolrapporter på sit website. Senere på dagen blev de dog fjernet.

- Men hvis de kontrolrapporter var nået bredt ud i offentligheden - eksempelvis via medieomtale - var det endt i en eksistentiel katastrofe for vores medlemsvirksomhed, siger Torsten Buhl, direktør i brancheorganisationen Danske Slagtermestre

- Det er meget alvorligt, at Fødevarestyrelsen hænger en virksomhed ud for fejl, som Fødevarestyrelsen ved, at virksomheden ikke har begået, siger han og erkender, at også en tilsynsførende myndighed kan begå fejl.

Torsten Buhl forklarer, at virksomhedens ejer, siden razziaerne i december, har frygtet ubegrundet kritisk medieomtale.

Michael Rosenmark, chef i Fødevarerejseholdet, beklager.

- Det viste sig, at virksomheden faktisk var autoriseret til at gøre det, virksomheden gjorde. Alligevel blev vores foreløbige kontrolrapporter med sanktioner på grund af en teknisk fejl blev lagt på nettet. Det er selvfølgelig meget beklageligt og uheldigt, siger han.