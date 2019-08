Føtex flyder fortsat med gamle varer

Salling Groups kvalitets-flagskib har ikke lært meget trods alvorlig brist i fødevaresikkerhed for to år siden

Der blev lovet bod og bedring, da Føtex blev taget med rumpen i vandskorpen mht. fødevaresikkerheden for to år siden. Ledelsen af Salling Groups kvalitets-flagskib kommanderede alle mand på dæk, og der blev ryddet op på alle hylder til ud på de sene timer for at sikre, at det der ikke stod gamle varer i krogene.

Ekstra Bladets afsløring af de mange dato-udløbne varer i april 2017 beroede på et års research, hvor journalist og datojæger med stikprøver havde jagtet gamle varer i forskellige butikker. Og det har vi nu gjort igen.

Der er desværre ofte mange gamle varer i Føtex, når datojægeren går i gang. Foto: Jonas Olufson

For at understrege omfanget skal det påpeges, at vi kun tæller et enkelt varenummer per datoudløbet varegruppe, så selv om vi finder en hel hylde med gammel mayonnaise, tæller den kun for én.

Af samme grund er det forholdsvis let at konstatere, at der ikke er meget nyt under solen i Føtex. Det flyder fortsat med gamle varer, måtte vi konstatere efter et nyt år med løbende stikprøver.

Hønsesalat fundet d. 4-10-18. Den udløb d. 17-8-18. Foto: Privat

Føtex Albertslund 4-10-18 - 40 gamle varer. Bemærk hønsesalet. Foto: Privat

Hønsesalat en måned for gammel

Det skal dog siges, at enkelte af stor-synderne fra 2017-afsløringen er blevet dygtige, mens andre så til gengæld er faldet i.

Føtex i Kokkedal havde således ved besøget i denne omgang kun otte gamle varer. For to år siden fandt vi henholdsvis 103 og 69 gamle varer i Kokkedal. Alt under ti tæller reelt ikke, for det kan tilskrives tilfældigheder og uheld.

Men den undskyldning kan ikke bruges i butikker med 40, 60 eller 90 dato-udløbne varenumre.

Så mange gamle varer fandt vi ved besøgene Albertslund 1. juli 2019 - 58 gamle varer Albertslund 31. jan. 2019 - 26 gamle varer Albertslund 4. okt.2018 - 40 gamle varer Albertslund 12. juni 2018 - 25 gamle varer Vesterbrogade 19. okt.2018 - 17 gamle varer Vesterbrogade 11. maj 2018 - 24 gamle varer Amagerbrogade 23. marts 2018 - 35 gamle varer Amagerbrogade 6. sept. 2018 - 31 gamle varer Kalundborg 14. juli 2018 - 90 gamle varer Frederikssundsvej 12. okt. 2018 - 64 gamle varer Nørrebro Station 21. marts 2019 - 40 gamle varer Fisketorvet 4. jan. 2019 - 30 gamle varer Egedal 26. okt. 2018 - 20 gamle varer Ringsted 20. okt. 2018 - 53 gamle varer Dragør 19. okt. 2018 - 21 gamle varer Nordre Fasanvej 18. okt. 2018 - 28 gamle varer Kokkedal 4. aug. 2018 - 8 gamle varer Frederikssund 26. okt. 2018 - 16 gamle varer Korsør 20. okt. 2018 - 13 gamle varer Carlsberg Byen 2. sep.2018 - 22 gamle varer Carlsberg Byen 18. marts 2019 - 33 gamle varer Vis mere Luk

Dette blev fundet d. 12-10-18. Stegen udløb d. 2-9-18. Foto: Privat

Føtex Frederikssundsvej i Husum 12-10-18 - 64 gamle varer. Bemærk flæskestegen. Foto: Privat

Flere steder er ferskvarer – steg eller hakket kød og pålæg – for gammelt. I Albertslund forsøgte man f.eks. at sælge en hønsesalat, som var en måned for gammel. Og i Føtex på Frederikssundsvej fandt vi en flæskesteg, som ligeledes skulle have været kasseret en måned forinden. I Ringsted var både laks og rejer dato-udløbne, og i Dragør bød de på både fersk kyllingebryst og flere typer rejer, som for længst skulle have været smidt ud. Bare for at nævne nogle.

Som det fremgår havde Føtex på Frederikssundvej d. 12-10-18 ikke kaffe nok til at dække de mange datovarer, så de udskrev en tilgodeseddel. Foto: Privat

Åbenbart mere fokus på indtjening

Datojægeren Jan Olsen fatter ikke, at Føtex ikke lærte lektien for to år siden, da Ekstra Bladet satte dem på forsiden:

– Det er ubegribeligt, at de ikke forstår, at kunderne tager afstand fra en butik, der sløser med fødevaresikkerheden. Jeg kender hverken den nuværende direktør for Føtex, Thor Jørgensen, eller chefen for Salling Group, Per Bang, men som mangeårig kunde i Føtex er det mit klare indtryk, at den før så kvalitetsbevidste butik er faldet af på den.

Jan Olsen tilføjer, at Føtex og dens ledelse tilsyneladende har mere fokus på indtjening her og nu end på kundepleje og langsigtet omdømme.

Og han finder det mærkeligt, at Føtex ikke bare lægger sig fladt ned – og tilmed takker datojægere som ham for at gøre opmærksom på og dokumentere, at man har et problem.

Sådan så avisen ud i 2017, da vi også havde lavet en stikprøvekontrol over et år. Foto: Faximile

– Tiden hvor Dansk Supermarked alias Salling Group kunne præstere superkompetente medarbejdere er ovre. I dag synes man at satse på ungarbejdere og korttids-ansatte voksne med løntilskud. Det kunne være en af forklaringerne på den dalende kvalitet og den begrænsede ansvarsfølelse over for butikken, mener Jan Olsen.

Fødevarestyrelsen: Stram op Føtex

I Fødevarestyrelsen overvejer man en decideret kontrolkampagne, hvis fødevarebutikkerne ikke selv kan holde dato-justits.

Sidste år og igen i år tog styrelsen et møde med branchen – herunder Salling Group, som Føtex er en del af – hvor man indskærpede butikkerne at rydde op i problemerne.

Nina Læssø Jakobsen, fuldmægtig i Fødevarestyrelsen, advarer mod at gamble med fødevaresikkerheden. Foto: Privat

Men som fuldmægtig i Fødevarestyrelsen Nina Læssø Jakobsen siger: ’Så er det ærgerligt at høre, at der stadig er problemer’.

– Det er dybt beklageligt, at vi atter skal bruge tid på gamle varer. For os i styrelsen er det svært at forstå, at det kan være så vanskeligt at have en fyldestgørende kontrol, der registrerer, hvornår varer bliver for gamle. Det er ikke i orden, at der gentagne gange er dato-udløbne produkter i en butik eller en kæde, siger fuldmægtig i Fødevarestyrelsen Nina Læssø Jakobsen.

Butikkernes pligt

– Fødevarer mærket med ’sidste anvendelsesdato’ må slet ikke sælges efter udløb. Mens fødevarer mærket med ’bedst før’ kan sælges, hvis det gøres fuldstændig klart for forbrugeren, hvad kunden køber, siger Jakobsen, der understreger, at fødevarebutikkerne har en pligt til at gøre noget ved problemet.

– Fødevaresikkerhed er meget vigtigt. Det er ikke noget, man skal gamble med.

Føtex: I har ingen dokumentation

På trods af digitale fotos med gps og dato af store mængder gamle varer og på trods af, at de besøgte Føtex-butikker har uddelt store mængder kaffe som ’tak’ for indlevering af de gamle varer, mener man centralt i Salling Group ikke, at Ekstra Bladet har dokumentation for indsamling af gamle varer.

I Salling Group kan man ikke genkende billdet med gamle varer i butikkerne. Foto: Jonas Olufson

’Vi er ikke enige i din konklusion – tværtimod. Som pointeret gentagne gange i vores dialog over de seneste tre måneder’, hedder det i en mail.

’Vi stiller også gerne op og kommenterer en mere generel kritik, som du har efterspurgt ad flere omgange. Det forudsætter alene, at du dokumenterer den generelle kritik, som det i øvrigt er kutyme i forbindelse med alle andre journalistiske henvendelser’, skriver Kasper Reggelsen fra Salling Groups kommunikationsafdeling

Tjekket af personalet

At Ekstra Bladet har fået de gamle varer ’godkendt’ i de enkelte butikker og har fået kaffe i bytte af det personale, anser man centralt i Salling Group ikke for at være dokumentation.

Personalet i kundeservice tjekker alle de datoudløbne varer og udbeatler 'tak-for-hjælpen'-kaffe. Foto: Privat

Datojæger Jan Olsen undrer sig over, at Salling Group på denne måde mistænkeliggør både ham og de Føtex-ansatte, der har udleveret de mange poser dato-kaffe:

– Som mangeårig kunde i Føtex er det mit klare indtryk, at den før så kvalitetsbevidste butik er faldet af på den.

Datojægeren: Derfor gør jeg det

Ekstra Bladet har arbejdet sammen med datojæger Jan Olsen løbende siden midten af 90’erne, hvor manden satte datojagt i system, fordi han var drevet af irritation over, hvor hyppigt folk kunne risikere at komme hjem med gamle varer. Først lidt for sjov, siden med større alvor.

Datojæger Jan Olsen har arbejdet med førevarer i godt 30 år. Foto: Olivia Loftlund

30 år med fødevarer

Jan Olsen kombinerer sine bestræbelser på at råbe vagt i gevær i forhold til fødevaresikkerheden med sit sociale sindelag ved at uddele alle de kaffeposer, han modtager i bytte for de gamle varer, til væresteder for hjemløse:

– Jeg har i cirka 30 år arbejdet med fødevarer og ved, hvor ærgerligt og surt det er i en stresset stund at have fået købt gamle varer. Det kan også være sundhedsfarligt. Derfor fortsætter jeg i det omfang, jeg har tid, med at tjekke butikker i håb om, at det hen ad vejen vil medføre forbedringer.

Sådan gjorde vi

Det kan tage op til tre timer at gennemgå en Føtex.

Kun en gang har vi i denne omgang købt varerne, hvor personalet gjorde opmærksom på, at det var unødvendigt, fordi de kunne anerkende butikkens fejl uden kassebon.

Så for undgå at spilde personalets tid med at købe varer, der alligevel skulle returneres, har vi dokumenteret fundene ved fotos og ved at få dem anerkendt hos personalet, der har kvitteret med kaffeposer.

Som her i Kalundborg, hvor vi fandt 90 gamle varer d. 14-7-18, afleveres alt til personalet i kundeservice. Foto: Privat

Når varerne er samlet sammen, afleveres de i Kundeservice, hvor de tælles op. Ved samtlige besøg har personalet i butikkerne anerkendt problemet og beklaget.

Kaffe til hjemløse

Der udleveres en pose kaffe til datojægeren pr. dato-udløbet varenummer. Kaffen er fremstillet i specielle poser, hvor der står ’Dansk Supermarked’ på og er alene beregnet til at give i bytte for gamle varer.

Her står noget af den kaffe, som Jan Olsen har samlet sammen til de hjemløse, og som skal ud til et værested. Foto. Privat

Den store mængde kaffe, som vi/datojægeren samler sammen, afleveres til væresteder for hjemløse, så de kan få sig en kop gratis kaffe.