Black Friday blev overhalet af tilbudsuge

Salget på Black Friday ligger 14 procent under sidste års udsalgsdag, men for hele ugen er det steget

For at undgå trængsel og i stedet sikre god afstand og coronasikre forhold har butikkerne i år spredt deres Black Friday–tilbud ud over en hel uge.

Det betyder, at salget i de 100 største webshops på selve udsalgsdagen fredag ligger 14 procent lavere end Black Friday sidste år.

Torsdag aften mellem klokken 22 og 23 var det eneste tidspunkt, hvor der blevet shoppet mere end sidste år, viser Nets’ opgørelse.

Til gengæld er der været gang i salget online i løbet af ugen, oplyser Nets, der leverer betalingsløsninger i forbindelse med brug af betalingskort.

- Når vi kigger på selve Black Friday-døgnet hos de største webshops, kom vi aldrig op på sidste års niveau, men ser vi på hele ugen, har danskerne sat rekord i onlinehandel.

- Vi ligger samlet set 9 procent over sidste års Black Friday-uge, hvilket er virkelig imponerende. Mange webshops forlænger endda deres tilbud henover weekenden, så tallene for hele ugen kan nå at blive endnu højere, udtaler Natalia Laursen, marketingchef i Nets, i en skriftlig kommentar.

