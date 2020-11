BR i kæmpe problemer: Kan først levere gaver efter jul

Interessen for at købe julegaverne tidligt i år online på grund af gode Black Friday-tilbud har bidt legetøjsgiganten BR bagi.

I flere tilfælde er det nemlig ikke muligt at få leveret gaverne inden jul på BR's webshop på grund af det, de selv kalder 'fuld fart på onlinehandlen'. Flere af varerne kan først leveres efter jul, og nogle af dem endda først til januar.

Det har affødt et hav af utilfredse kunder på BR's Facebook-side.

'Har i seriøst over 14 dages leveringstid?! Det var lige 1000 kr i mistede der... har brugt over en time på jeres hjemmeside, da det meste jeg kiggede på var udsolgt, fik endelig fundet nogle gode gaver, og så er der så lang levering.. så nu må jeg starte forfra et andet sted,' skriver en kunde for eksempel.

'Hold kæft hvor er det ringe service. Nu har vi siddet i næsten to timer og ledt efter gaver, til vores og alle andre børn i familien. Og nu siger i fandme at der er levering den 29 december. Det er sku useriøst,' skriver en anden.

På Facebook skriver BR præcis samme svar til alle de utilfredse kunder, nemlig at det er Black Friday, der er skyld i den lange leveringstid.

'Der er fuld fart på vores onlinehandel i forbindelse med Black Friday, og det betyder desværre, at nogle varer har ekstra lang leveringstid. Du kan se den forventede leveringsdato ved valg af leveringsmetode inden betaling. Vi forsøger selvfølgelig at få alle pakker afsted så hurtigt, som vi overhovedet kan,' lyder svaret.

Ekstra Bladet arbejder på at få en uddybende kommentar fra legetøjskæden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------