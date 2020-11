Dansk gigant i kæmpe problemer: Kan først levere gaver efter jul

Interessen for at købe julegaverne tidligt i år online på grund af gode Black Friday-tilbud har bidt Salling Group bagi, herunder legetøjsgiganten BR.

I flere tilfælde er det nemlig ikke muligt at få leveret gaverne inden jul på BR's webshop på grund af det, de selv kalder 'fuld fart på onlinehandlen'. Flere af varerne kan først leveres efter jul, og nogle af dem endda først til januar.

Problemet har ikke kun ramt BR, men flere webshops i Salling Group, herunder også i Bilka og Føtex' webshops.

På BR's Facebook-side er et hav af kunder utilfredse.

'Har I seriøst over 14 dages leveringstid?! Det var lige 1000 kr i mistede der... har brugt over en time på jeres hjemmeside, da det meste jeg kiggede på var udsolgt, fik endelig fundet nogle gode gaver, og så er der så lang levering.. så nu må jeg starte forfra et andet sted,' skriver en kunde for eksempel.

'Hold kæft hvor er det ringe service. Nu har vi siddet i næsten to timer og ledt efter gaver, til vores og alle andre børn i familien. Og nu siger i fandme at der er levering den 29 december. Det er sku useriøst,' skriver en anden.

På Facebook skriver BR præcis samme svar til alle de utilfredse kunder, nemlig at det er Black Friday, der er skyld i den lange leveringstid.

'Kunderne må altså gå i fysiske butikker'

Salling Group oplyser til Ekstra Bladet, at de i morgen vil åbne op for en 'click and collect' service på BR's webshop, så man kan købe varerne online og derefter selv hente dem i en butik.

'Vi har oplevet en helt ekstraordinær interesse for at handle online i BR de seneste dage. Det er glædeligt, at så mange kunder har handlet corona-sikkert via nettet og har udnyttet muligheden for at købe julegaver til en rigtig fin pris,' skriver kommunikationskonsulent Jacob Krogsgaard Nielsen til Ekstra Bladet.

Salling Group skriver desuden, at man kan regne med at få sine varer indenfor den leveringstid, som er blevet oplyst ved købet.

'Vi har nu så mange ordrer i pipeline, så kunder, som handler online, får tilbudt leveringsdatoer hen i slutningen af december, når de skal godkende deres online køb på BR.dk. Hvis de gode tilbud skal i hus som julegaver, må kunderne altså en tur i vores fysiske BR butikker i løbet af december måned,' lyder det.

