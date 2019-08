Dansk top-forsker død lige inden mærkedag

Forskeren Henrik Topsøe døde fredag efter længere tids kræftsygdom. Han døde dagen inden sin 75-års fødselsdag.

- Hans død markerer slutningen på en enestående videnskabelig karriere og mere end 40 års arbejde for firmaet Topsøe, skriver familien i et mindeord om ingeniøren, der har haft mange fremtrædende poster i selskabet, som leverer teknologi til blandt andet olieindustrien.

Henrik Topsøe var ridder af Dannebrog og en af verdens førende forskere inden for katalyse - han har udgivet over 180 videnskabelige artikler. Han var sønnen af Haldor Topsøe, der døde i 2013 fire dage før sin 100-års fødselsdag.

'På få år har familien mistet to giganter', står der i mindeordene, der er sendt ud til medarbejderne.

Familiefirmaet Topsøe, der beskæftiger over 2000 medarbejdere verden over, ledes i dag af Bjerne S. Clausen, men flere af grundlæggerens arvinger har fremtrædende roller i selskabet.

- Henrik var ikke blot en fantastisk videnskabsmand, men han var også beskeden, empatisk og sjov, lyder det fra direktør Clausen.

Henrik Topsøe efterlader sig sin hustru Nan-Yu og datteren Christina Teng Topsøe, som er medlem af bestyrelsen i Haldor Topsøe A/S, samt barnebarnet Haldor William Topsøe Murphy.

I de officielle mindeord til omverdenen skriver selskabet:

'Beskeden, intelligent, analytisk – og hyggelig. Det er nogle af de ord, som kolleger og omverdenen igennem tiden har hæftet på Henrik Topsøe. Han blev igennem en menneskealder kendt og afholdt som en empatisk, interesseret og social kollega i Topsøe, med stor integritet og medfølelse, uanset hvilken relation man måtte have til ham. Søn af virksomhedens stifter, bestyrelsesformand, internationalt anerkendt videnskabsmand, jovist – men for de fleste kolleger i Topsøe var han ganske enkelt Henrik. Han satte et stort præg på firmaet, både værdimæssigt, forskningsmæssigt og med sin person, og han vil blive inderligt savnet.'