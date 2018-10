Danske skuespillere smider tøjet og krammer torsk

Nøgne skuespillere krammer fisk for at sætte fokus på de efterhånden begrænsede ressourcer i verdenshavene

Skæl, skæl ikke.

Det spørgsmål har en række danske skuespillere stillet sig selv, da de blev spurgt, om de ville være blikfang for en usædvanlig kampagne, der sætter fokus på, at vil være både tragisk og torskedumt, hvis verdenshavene tømmes for fisk.

Thure Lindhardt sagde ja til at blive fotograferet nøgen sammen med en torsk og det samme gjorde Trine Dyrholm, Lars Brygmann, Iben Hjejle, Nicolas Bro og Natalie Madueno, der brød igennem i DR-serien Bedrag.

-- Jeg fik da lidt fiskeskæl på mig, men jeg er ikke sart. Jeg har en datter på et år, så jeg er vant til, at min krop kan blive ramt af forskellige ting, griner Thure Lindhardt, da Ekstra Bladet spørger til det atypiske foto.

Det er organisationen Our Fish, der står bag kampagnen, hvis budskab er, at verdenshavene er i fare for blive tømt for fisk.

Om små to uger skal fiskeriminister Eva Kjer Hansen forhandle med sine EU-kollegaer om kvoten for fiskeri i Østersøen for 2019, og Our Fish håber, at politikerne vil lytte til de forskere, der anbefaler af sætte kvoterne ned.

- Politikerne en meget skidt vane med at sætte torskekvoterne over det niveau, som forskerne anbefaler. Det er netop en torsk fra Østersøen, som de danske skuespillere alle holder, for på den måde at være med til at sætte fokus på problemet med massivt overfiskeri af netop torskene i Østersøen gennem årtier, siger programchef Rebecca Hubbard fra Our Fish, hvis overordnede budskab ikke er, at mennesker skal stoppe med at spise fisk. Tværtimod, vi skal gerne kunne blive med at nyde havets fristelser i så mange år som overhovedet muligt.

Sund mad

- Fisk er god og sund mad, og det er vigtigt, at der også er fisk tilbage af fange om 30 år. Vi skal passe godt på vores fisk på vegne af fremtidige generationer, siger Lars Brygmann og Thure Lindhardt er helt enig:

-- Der er ingen tvivl om, at der sker menneskeskabte forandringer på kloden, men vi skal ikke prædike dommedag. Det kan ingen holde ud. Man må gerne spise fisk, køre bil og flyve en gang i mellem, men vi skal være bevidste om, hvad vores forbrug har af konsekvenser. Politikere, forbrugere og supermarkeder skal alle tage et ansvar i stedet for, at supermarkederne for eksempel siger, at de jo bare sælger det, som folk vil have.

En af konsekvenserne ved foto-optagelserne var, at en stor torsk måtte lade livet, men det var i en større sags tjeneste, mener Thure Lindhardt:

Godt blikfang

- Fisken er er godt blikfang, men jeg spurgte da også til, hvordan vi retfærdiggør billedet. Efter at have tænkt over det, synes jeg, at det er ok, hvis én fisk kan være med til at redde 100.000, og den blev da også spist bagefter. Den var jo helt frisk. Jeg får mange henvendelser om at deltage i kampagner og vælger med omhu, hvor jeg vil lægge mit fokus, og jeg sagde ja til denne, fordi budskabet er meget konkret, da EU skal til at aftale nye kvoter.

Udover de danske skuespillere har Our Fish også haft held med at få et væld af internationale navne som Helena Bonham-Carter, Sean Penn, Judi Dench, Josh Brolin og Emma Thomson til at stille afklædte op i selskab med en fisk.

De danske billeder kan ses i store størrelser på Højbro Plads i København på tirsdag kl. 12.30.

Læs mere på our.fish og fishlove.co.uk.

Se de unikke billeder