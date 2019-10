Efter plastik-flop: Nu vil Carlsberg sælge papirøl

Det er efterhånden 20 år siden, at Carlsberg lancerede deres udskældte plastikflaske til de tørstige danskere.

Nu er øl-giganten imidlertid på banen med et nyt bud på fremtidens ølflaske - nemlig en af papir.

Flasken har været under konstruktion siden 2015 og blev fredag offentliggjort i to prototyper i forbindelse med klimamødet C40 i København.

Det skriver TV2.

100 procent genanvendelige

- Vi vil gerne skabe en ny type emballage, der er biobaseret. Vi tror, det er noget, der kan få forbrugerne til at vælge os frem for konkurrenterne, siger Simon Hoffmeyer, bæredygtighedsdirektør i Carlsberg, til TV2.

Flaskerne, der primært er fremstillet af bæredygtigt dyrket træfiber, er ifølge Carlsberg 100 procent genanvendelige.

Indersiden består dog stadig af genbrugsplast, som man ifølge direktøren ønsker at eliminere på sigt.

Selvom øllen blev serveret fredag, forventer man først, at kunne producere flasken i et større omfang i 2022.

Ekspert: Hurtigt tjent ind

Det nye koncept får da også ros af branding-ekspert Frederik Preisler fra kommunikationsbureauet Mensch.

- Set med kommercielle øjne vil Carlsberg ikke risikere, at bryggerikonkurrenter som Heineken kommer først. Samtidig er virksomhederne under pres for at begrænse deres CO2-udledning særligt ved deres emballageproduktion, siger han til TV2

Han fastslår samtidig, at han ikke regner med, at der går mange år, før vi alle drikker øl af papirflasker. Derfor tror han også, at Carlsbergs investering vil tjene sig selv hjem.

- Bæredygtighed er blevet et konkurrenceparameter, og her kan det trække kunder til, hvis man skal vælge mellem to pilsnere, og den ene er mere bæredygtig end den anden, siger Preisler til TV2.