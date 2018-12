Er julegaven allerede gået i stykker - så se her

Arlette Bentzen har hjertet på rette sted, og kæresten Stig Bomholt har hænderne skruet rigtigt på. Sammen står de i spidsen for Repair Café Danmark, som organiserer frivillige, der hjælper med at reparere legetøj, elektronik og tøj, der ellers var blevet smidt ud.

Arlette Bentzen er en af drivkræfterne bag Repair Café-konceptet i Danmark. Pr-foto

– Vi gør det først og fremmest for klimaets skyld. Det er alarmerende, så meget affald der er. Ud over at der hele tiden skal produceres nyt, så skal affaldet også bortskaffes, hvilket belaster klimaet, siger Arlette Bentzen, som i tillæg til arbejdet i moderorganisationen også er aktiv i Repair Café Nørrebro i København, der har arrangementer den anden lørdag i hver måned på Café Kølsters.

Her kan alle møde op – enten for hjælpe eller for at få repareret noget. Når man vil have noget repareret, er man selv med i processen. Repair Café vil nemlig gerne lære folk selv at reparere. Så man kan altså ikke bare aflevere sine ting og gå igen.

– Vi elsker legetøj, og så beder vi børnene om at se med, så de lærer, at ting kan repareres, siger den 49-årige københavner, som til daglig underviser i arbejdsglæde.

På Repair Café Nørrebro kommer glæden helt af sig selv.

Stig Bomholt viser stolt frem, at det er lykkedes at redde endnu et stykke legetøj. Privatfoto

– Det er skidehyggeligt. Folk går glade hjem. Der er tak og kram fra folk, når man har fået deres gamle brødrister til at virke igen. Vi har også haft et glattejern, som jeg vil tro kostede 1500 kroner. Kvinden havde fået at vide i butikken, at det ikke kunne repareres, men vi fik skilt det ad og skiftet en komponent, som måske koster én øre. Så bliver man glad i låget.

Tøj kan også få forlænget levetiden, men det er vigtigt for folkene bag, at de ikke tager arbejde fra syerskerne.

– Derfor lægger vi ikke bukser op, men vi hjælper gerne med en lap. Vi tager ikke penge for det, og vi vil ikke udkonkurrere nogen som helst.

Vokseværk Repair Café-konceptet kom til Danmark i 2013, da Jennie Kaae Ferrara organiserede den første Repair Café hos Klimakvarter Østerbro i København. Hun var inspireret af et hollandsk tiltag, som hun stødte på i sit arbejde for klimatænketanken CONCITO. Næste skud på stammen var Repair Café Vesterbro i København i samarbejde med Settlementet i Saxogade. Der er nu 11 Repair Caféer i blandt andet Nexø, Jyderup og Kolding, og seks nye er på vej.

Håber på hjælp

Nogle gange kræver arbejdet i Repair Café dyb koncentration. Privatfoto

Producenterne skal gøre det nemmere at få repareret deres varer, og politikerne skal på banen. Det mener Arlette Bentzen.

– Der er mange elektronik-ting, som er lavet på en måde, så de ikke kan repareres. Tit er det sådan, at køkkenapparater går endnu mere i stykker, når man prøver at åbne dem. Jeg kunne godt tænke mig, at garantien var længere på elektroniske ting og en mærkning a la Fairtrade, som viste alle os, som går ud og køber, om det var muligt at åbne den pågældende vare og skifte reservedel i stedet for at købe nyt, hvis den gik i stykker.

Iværksætteren er blevet overrasket over, hvor billige reservedele ofte er, så det er typisk arbejdslønnen, som afholder folk fra at få fikset for eksempel køleskabet.

– Så måske politikerne kunne indføre fradrag for arbejdslønnen, hvis man har fået en håndværker til at reparere ens hårde hvidevarer. Hvis lovgivningen var på plads, var der måske slet ikke brug for os.

Og endelig kunne Arlette Bentzen også tænke sig lidt hjælp fra endnu flere frivillige.

– Jeg er god til at organisere, og min kæreste, som er uddannet fotograf, er god med sine hænder, men vi kan bruge en masse slags frivillige. Der skal også søges fonde og tales med politikere. Selv den mindste ting kan gøre en forskel.

