Fabian skraldede for 15.000 kroner babyvarer på to uger

Babystole, sutteflasker, termojakker, børnealarmer og flyverdragter er blot nogle af de fund, som Fabian Vennekilde har gjort ved en lang række Baby Sam-butikkers containere. Onsdag aften var han også på skraldejagt. Det gav ham på få timer babyvarer for flere tusind kroner.

- Jeg tog ud til alle Baby Sam-butikker på Sjælland, og jeg vil skyde på, at jeg samlede cirka halvdelen af de babyting, som jeg har i min lejlighed. Jeg har nu varer for mindst 10.000-15.000 kroner, som jeg har samlet over to omgange på to uger, fortæller han til Ekstra Bladet.

Fabian Vennekilde har tidligere fået omtale i medierne på grund af sit skralderi. Tidligere på året samlede han produkter fra Flying Tiger-butikker for godt 250.000 kroner. Ved en række dagligvarebutikker fandt han madvarer til en værdi af op mod 100.000 kroner.

Nu er hans øjne rettet mod babyvarer fra virksomheden Baby Sam.

- Jeg synes, det er fuldstændig forfærdeligt, at man vælger at smide babyvarer ud på den her måde. Jeg forstår ikke, hvorfor man vælger at give varerne til forbrændingen og ikke til børnene, siger han.

At skralde betyder, at man henter varer fra butikkers ulåste containere, som oprindeligt var blevet smidt ud.

Nedenfor kan du se eksempler på, hvad Fabian Vennekilde fandt i Baby Sams containere.

Mange udsatte

Der er ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i skrivende stund 64.500 børn under fattigdomsgrænsen i Danmark.

Det er blandt andet derfor, Fabian Vennekilde valgte at skralde i Baby Sams containere.

- Jeg blev gjort opmærksom på, at Baby Sam smed enorme mængder varer ud, som der intet var galt med. Jeg begyndte at skralde i deres containere og kunne ganske rigtig se, at der intet var galt med varerne. Det er simpelthen for dårligt, at der er børnefamilier i Danmark, der har det svært, og at man så vælger at smide velfungerende børnevarer ud, siger Fabian Vennekilde.

Han blev tidligere i marts gjort opmærksom på, at Baby Sams containere bugnede med ubrugt babyudstyr og begyndte derpå systematisk at skralde hos børnekæden.

Her har han blandt andet fundet ti babysæder, omkring 100 navneskilte, fire par børnesko, fire babyalarmer, omkring 30 sutteflasker, en barnevogn og to Voksiposer (multifunktionel kørepose, der både kan bruges som sovepose, dyne og legetæppe, red.).

Mange af varerne ligger nu hjemme i Fabian Vennekildes lejlighed, og dem har han i sinde at give væk.

- Jeg giver hele bulen væk. Folk skal bare skrive #viharbrugforvarerne inde på min Facebook-side, så begynder vi at give varerne ud fra på mandag, siger han.

Ikke godt nok

Baby Sams administrerende direktør, Kenneth Willenbrack Nørregaard, er langtfra stolt af Fabian Vennekildes fund, som strider mod Baby Sams politik.

- Vi har en politik om, at vi ikke smider varer ud, der kan bruges. De eneste varer, vi smider ud, er dem, hvis fejl kan være skadelige, siger Kenneth Willenbrack Nørregaard til Ekstra Bladet.

- Vi kan se på flere af varerne, at der ikke har været fejl på dem. Hvad synes du om, at de er blevet smidt ud?

- Det er kommunikeret ud til vores butikker, at de ikke skal smide varer ud. Derfor er det helt forkasteligt, at han har kunnet finde så mange varer, der ikke er noget galt med. Det kan vi ikke stå inde for, siger den administrerende direktør.

- Velfungerende varer skal ikke i skraldespanden. De skal håndteres i butikken, hvor de enten sælges eller gives videre til Mødrehjælpen, som vi har et samarbejde med.

- Hvad synes du om, at det er sket alligevel?

- Det virker, som om der er nogle af vores butikchefer, der har taget nogle forkerte beslutninger, og det er ikke okay.

Kenneth Willenbrack Nørregaard beklager de fejl, der er blevet begået i Baby Sam-butikkerne, og vil nu gøre noget ekstra for at komme problemet til livs.

- Vi skal have indskærpet og talt med vores butikker, så vi kan få lavet en bedre proces for, at de ikke smider velfungerende varer ud, siger han og uddyber, at han vil tage fat i sin kædechef, umiddelbart efter han har talt med Ekstra Bladet.

Måske overraskende er Kenneth Willenbrack Nørregaard ikke irriteret over, at Fabian Vennekilde har snuset rundt i Baby Sams containere - tværtimod.

- Det er godt, at der er en som Fabian Vennekilde, der er på mærkerne. Han holder os andre på stikkerne, så vi alle sammen bliver bedre ved vores planet og vores varer, fortæller han.