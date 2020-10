Gavekort i strid med loven: Tog gebyr på 100 kroner

13 ud af 29 virksomheder opkrævede gebyr for at udbetale et elektronisk gavekorts værdi. Forbrugerombudsmanden udtaler kritik og beder virksomhederne rette ind efter loven

Har du oplevet, at en butik tog et gebyr for at udbetale det beløb, der stod på dit gavekort? Eller at butikken måske slet ikke ville udbetale beløbet?

I så fald er du blevet snydt.

Ifølge Forbrugerombudsmanden har man nemlig lov til at få udbetalt værdien af et elektronisk gavekort i hele gyldighedsperioden og op til et år efter, at gavekortet er udløbet. Uden at betale gebyrer.

Men en undersøgelse foretaget blandt 29 forskellige virksomheder viser, at 13 ud af 29 tog gebyrer for at udbetale beløbet.

Flere tog helt op til 100 kroner for ydelsen. Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Gebyr-fup: Sådan gjorde 29 forskellige virksomheder Seks virksomheder opkrævede et gebyr på 100 kroner

En virksomhed opkrævede et gebyr på 75 kroner

Fire virksomheder opkrævede et gebyr på 50 kroner

En virksomhed opkrævede et gebyr på 15 procent af gavekortets værdi, dog max. 100 kroner

En virksomhed opkrævede et gebyr på 25 kroner

14 virksomheder opkrævede ikke noget gebyr



Kilde: Forbrugerombudsmanden

- Ifølge betalingsloven har forbrugerne ret til at få udbetalt værdien af et elektronisk gavekort i op til et år efter, at gavekortet er udløbet. Virksomhederne kan ikke omgå den regel ved at skrive noget andet i deres vilkår, udtaler Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen.

Butikkerne har dog lov til at tage et gebyr, som svarer til de omkostninger, de har med selve udbetalingen af beløbet. Men da der er tale om en simpel overførsel, 'antages omkostningerne for at være meget små,' lyder det.

Reglerne gælder for elektroniske gavekort. Et gavekort er elektronisk, hvis det kan bruges på nettet eller aflæses med enten en chip, magnetstribe, stregkode eller anden kode.

