Genopfinder vandcyklen

Vandcykler som vi kender dem har ikke megen lighed med almindelige cykler, men det laver et new zealandsk firma nu om på.

Manta5, som firmaet hedder, har nemlig arbejdet på at udvikle vandcyklen Hydrofoiler XE-1 siden 2011, og en efter en kort prøveperiode i hjemlandet er fartøjet nu klar til at indtage det globale marked.

Cyklen er den første i verden, der fungerer ved hjælp af hydrofoil-teknologi, som løfter det det meste af cyklen over vandoverfladen og gør det muligt at holde balancen.

Vandcyklen kan drives frem udelukkende ved pedalkraft, men ligesom mange andre moderne cykler har den en indbygget, batteridrevet motor.

Batteriet holder til en times vandcykling med 20 kilometer i timen, oplyser Manta5, som allerede har oplevet stor interesse og mange forudbestillinger af Hydrofoiler XE-1 fra hele verden, efter en video med vandcyklen i 2017 gik viralt og blev set mere end 350 millioner gange.

- Vi har haft en masse forskellige folk, der viste interesse. Typisk er det folk, der godt lide at cykle og samtidig godt kan lide vandsport. Der har været meget interesse fra USA, Storbritannien og Europa, såvel som mange andre lande, fortæller administrerende direktør i Manta5, Greg Johnston, som i denne uge fremviser Hydrofoiler XE-1 på elektronikmessen CES i Las Vegas.

Drømmer du om at blive den lykkelige ejer af en Manta5 Hydrofoiler XE-1, skal du være forberedt på at betale 6590 euro, svarende til omtrent 49.250 kroner for at indfri drømmen. Du kan bestille dit eget eksemplar af vandcyklen her.