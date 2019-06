Guld til Ekstra Bladet

Ekstra Bladet fik to diplomer, da priserne for Årets Avisside 2019 blev uddelt af Danske Medier tirsdag.

I kategorien Årets Featureside var Ekstra Bladet det eneste medie, der blev belønnet med guld. Det var for reportagen fra Yemen.

Juryens begrundelse, som konsulent Christoffer Lehmann fra Danske Medier læste op, lød således:

Ekstra Bladet 9. september 2018.

- Når man ser Rasmus Flindt Pedersens fantastiske billede fra Yemen, gribes man umiddelbart af Ralahs lillebitte hånd og føres lynhurtigt hen til rubrikken og tilbage til Ralahs ansigt og ned til billedeteksten. Billedkompositionen respekteres af rubrikken, der understøtter fotofortællingen, og konstruerer en fin diagonal. Rubrik og billedtekst er uden tvivl blev forsøgt placeret mange forskellige steder, før man har besluttet sig. Tid er en vigtig faktor, når man arbejder med historier af den her slags. Der er tydeligvis brugt tid og kræfter på at få den fortalt rigtigt, nærværende og så enkelt som muligt. En umulig opgave. Men løst fantastisk.

Prisen gik til holdet bag opslaget: Fotograf Rasmus Flindt Pedersen, redigerende Lars Bach, layouter Susanne Finderup og redaktør Lisbeth Hvidt.

Der var også klapsalver til redigerende Michael Fogh og layouter Michael Nordstrøm Kjær, der havde foldet sig kreativt ud efter den danske tennis-triumf i Australien. Opslaget fik ikke guld eller sølv, men hædrende omtale med denne begrundelse fra juryen:

Ekstra Bladet 28. januar 2018.

- Den overraskende, kreative løsning giver ofte positive signaler som et 'smile in the mind', når tiøren er faldet. Sådan er det også her med historien om Wozniackis første sejr i en grand slam-finale. Semantiske drillerier spiller fornemt sammen med perceptions-ditto på elegant vis.

Chefredaktør Karen Bro var glad for, at juryen havde et godt øje til Ekstra Bladets produktioner:

- Jeg er super-stolt over, at vi får belønning for det flotte visuelle udtryk. Det er håndværk i særklasse, som Ekstra Bladets dygtige folk viser her.

I årets konkurrence var der indsendt 102 bidrag, hvoraf de 11 blev belønnet med enten guld, sølv eller hæder.

Juryen bestod af Marianne Bahl, Børsen, Lea Korsgaard, Zetland, og Henrik Birkvig, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Se de øvrige vindere her.

