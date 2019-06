Guldfeberen raser: Sådan kan du score kassen

Mange danskere har gammelt guld liggende i gemmerne derhjemme, som de ikke bruger. Det kan for eksempel være smykker der er gået i arv, eller ringe fra forliste ægteskaber.

Hvis man nogensinde har overvejet at skille sig af med sine gamle guldgenstande, er lige nu et godt tidspunkt at gøre det på, for guldprisen er nemlig på sit højeste niveau de sidste 13 år ifølge Euroinvestor.

Den tendens mærker man i høj grad guldopkøberen Nyfortuna, hvor der er rygende travlt for tiden.

- Det er meget forskelligt hvor meget vi modtager om dagen, og de præcise mængder kan jeg af sikkerhedshensyn ikke komme ind på, men vi snakker flere kilo, fortæller direktør og vurderingsekspert i Nyfortuna, Mia Hinrichs til Ekstra Bladet.

I filialen på Østerbro i København har de cirka 20 ekspeditioner om dagen lige for tiden, men det, Mia Hinrichs særligt bider mærke i, er mængden af guld folk kommer ind med. Den er nemlig væsentligt større pr klient end vanligt, og ifølge direktøren et tydeligt tegn på, at danskerne er ramt af guldfeber i sommervarmen.

Før man sælger ud af arveguldet, er der dog et par overvejelser man bør gøre sig og gode råd man bør følge. Hør hvad de er i indslaget over artiklen.