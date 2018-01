Hammerslag-mægler: Jeg flyttede ind hos bedstefar

Ejendomsmægler Lars Lyng fra DRs populære boligprogram behøvede ikke engang at skifte dørskiltet, da han købte hus i Thyborøn

Hammerslag-mæglerne: Sådan bor vi selv

Lars Lyng har været gæst i næsten alle danske tv-stuer, når han som en af ejendomsmæglerne i Hammerslag gætter priser på boliger i hele Danmark.

Nu er han blandt fem af de kendte ansigter fra DR-programmet, der åbner døren og byder indenfor i privaten, så Ekstra Bladets læsere kan se, hvordan mæglerne selv bor.

Tusindvis at danskere finder deres nye bolig på nettet eller gennem ejendomsmæglernes annoncer i aviserne, men Lars Lyng behøvede ikke lede længe efter sin bolig.

– Der stod Lars Lyng på døren i forvejen på mit hus, så der kunne jeg lige så godt flytte ind. Det var et familiesalg, for det var min bedstefars hus – han hed også Lars. Vi købte det af ham i 2008 i en familiehandel og flyttede selv ind for fire år siden, siger nordjyden.

Vidste du at..... ’Hammerslag’ slet ikke handlede om boliger i første omgang. Programserien begyndte helt tilbage i 1991, hvor der blev sat priser på antikviteter, vine og biler. Først i 1994 bød den daværende vært Frode Munksgaard velkommen til gættelystne ejendomsmæglere. Det dyreste hus i det program var 226 kvm i det eksklusive Skåde Bakker til 2,3 millioner. ’Hammerslag’ er DR’s længstkørende underholdningsprogram.