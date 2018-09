Har du de her vinyler derhjemme? Så kan du score kassen

58-årige Ole Holst fra Søborg husker en tid før streaming. Før Spotify. Før MiniDisc, før cd'er og endda før kassettebåndene.

For senere generationer er de blevet stemplet som 'retro', men for Ole hører vinyler til en særlig tid og en særlig stemning, hvor musiksamlingen var noget, man 'udstillede' hjemme på værelset. Måske rammede man endda et eksemplar af yndlingsvinylen ind og hængte den op på væggen i teenageværelset.

Ole Holst står her med en af de plader, der står ham mest nær. Foto: DBA Guide

Og sådan er det faktisk stort set stadig for Ole hjemme i Søborg. Da mange andre på et tidspunkt tog den tunge beslutning og smed pladesamlingen ud for at erstatte med kassetter og cd'er, bevarede han sine mange LP'er.

10.000 vinyler

Siden er han begyndt at samle på dem. I sådan en grad, faktisk, at han nu har dem stående fra gulv til loft i det meste af lejligheden. Det fortæller han i en podcast-artikel til DBA Guide.

Det meste af sin samling, som ifølge ham tæller 10.000 vinyler, har han købt brugt, ofte via DBA. Der planlægger han også at sælge lidt ud igen, når han en dag får taget sig sammen til det.

- Så kan jeg se konen i øjnene, griner Ole, der købte sin allerførste plade tilbage i 1969.

- Jeg er i tvivl om, hvorvidt det var Black Sabbath med 'Paranoid' eller Ten Years After med 'Ssssh'. Økonomien var ikke til at købe nye LP'er, så jeg købte vinylerne på DBA, fortæller Ole Holst til DBA Guide.

Samlingen ikke komplet endnu

Dengang samlede Ole Holst ikke på vinyler, men gennem årene er det blevet til en samlerting. Han ejer da også flere eksemplarer, der er mange penge værd i dag. Blandt andet har han 'Hottest Hits' fra The Beatles, som ville koste mere end 10.000 kroner, hvis man skulle købe den i dag.

Oles Beatles-plade er i dag flere tusinde kroner værd. Til daglig er den da også rammet ind og hængt op på væggen. Foto: DBA Guide

Selvom man, og måske især Oles kone, kunne mene, at 10.000 plader var rigeligt i ét hjem, så er samlingen ifølge pladesamleren endnu ikke komplet.

- Jeg har ledt efter pladen Fleur de Lis med 'Facing Morning' fra 1972, som går for at være Danmarks dyreste rockplade. Nogle siger, den kun er udkommet i 150 eksemplarer, og andre siger et par hundrede. Der er i hvert fald ikke 150 eksemplarer tilbage i dag, vurderer han.

Solgt for 12 kroner i tidernes morgen

Flere andre plader af ældre dato er på Ole Holsts lange ønskeliste, men mange af dem er nogle, han ville skulle af med flere tusinde kroner for at blive den nye ejer af. I hvert fald, hvis man som ham gerne vil eje det første tryk af pladen.

Fra væg til loft er Oles Søborg-lejlighed spækket med vinyler. Foto: DBA Guide

Foto: DBA Guide

Ole HOlst købte sin første plade i 1969. Dengang var han ikke samler. Men det er han nu. Foto: DBA Guide

- For eksempel er den første single med Gasolin 7.000-8.000 kroner værd i dag. Det er godt klaret for en plade, der i tidernes morgen blev solgt for 12 kroner, siger han til DBA Guide-podcasten.

Det er pladen værd DBA Guide har fået vinylekspert Simon Busk, der arbejder hos Accord, til at udvælge nogle flere vinyler, der er steget voldsomt i værdi 1: ’Stakkels Jim’ af Gasolin Gasolins engelske udgave af ’Stakkels Jim’, som på engelsk hedder ’The Last Jim’, er sjælden, og kan derfor være op til 2.500 kroner værd, fortæller Simon Busk. 2: ’Blomsterpistolen’ af Young Flowers Den seneste vinyl, som Simon Busk vurderede til flere tusind kroner, var ’Blomsterpistolen’, som er udgivet af det danske psychedelic band Young Flowers. 3. ’Hottest Hits’ af The Beatles The Beatles udkom i april 1965 med en opsamlingsplade, der hed ’Hottest Hits’, og i Danmark blev den udgivet med et cover, som var helt unikt for lige Danmark. Her står The Beatles i eskimotøj. Hvis vinylen er i perfekt stand, er den mellem 5.000 – 7.000 kroner værd, vurderer Simon Busk. 4. Plader fra Neil Young - Niel Youngs live-plade fra 1991, som hedder ’Weld’, vinylen ’Harvest Moon” fra 1992, ’Unplugged’ fra 1993 og andre vinyler fra 90’erne kan være mellem 200-1.000 kroner værd, siger Simon Busk til DBA Guide.

