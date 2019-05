Jørn glemte 40.000 kr. i thailandsk taxa

- Åh, nej, nej, nej!

Hvis ikke den 68-årige pensionist og iværksætter Jørn Richardt Vilrik fra Løkken havde sved på panden, da han for få uger siden landede i Bangkoks lumre lufthavn, så fik han det ved ankomsten til hotellet.

- Min skuldertaske med 40.000 kroner og vigtige dokumenter lå på bagsædet af taxaen, som vi netop have tømt for kufferter. Men pludselig var taxaen kørt med, hvad der for chaufføren svarer til en årsløn, fortæller Jørn Richardt Vilrik, som nærmest gik i panik.

Hotelpersonalet alarmerede politiet, mens Jørns medrejsende forretningspartner satte sig til at vente på taxaen foran hotellet. Jørn og hans 51-årige hustru, Somjai Sonklat, sprang i en anden taxa mod lufthavnen i et spinkelt håb om, at chaufføren ville dukke op her med hans ejendele.

- Taxaturen på halvanden time føltes noget længere. Nørj, hvor jeg svedte. Vi var godt nok noget oprevede, fortæller Jørn Richardt Vilrik.

Ved ankomsten fornemmede de, at lufthavnspolitiet og taxaselskabet var blevet informeret.

- Mit indtryk var, at der blev gjort en stor indsats for at få kontakt med taxachaufføren. Og efter halvanden times ventetid i Suvarnabhumi-lufthavnen blev vi bedt om at komme op til en skranke.

Her stod taxachaufføren med Jørns taske indeholdende det fulde kontantbeløb.

- Jeg var meget lettet og taknemmelig, så han fik, hvad der svarer til 1000 danske kroner i drikkepenge, så han var også glad og ydmyg, fortæller Jørn Richardt Vilrik, som var på kombineret ferie og forretningsrejse ledsaget af hustruen, Somjai Sonklat, som han mødte i netop Thailand for mange år siden.

Jørn og chaufføren, mr. Somsri, takkede hinanden ved at bukke dybt på thaimanér med hænderne foldet, og ikke overraskende havde luftfartsmyndighederne hidkaldt pressen til at forevige øjeblikket, så det kunne udnyttes til at markedsføre Thailand som sikkert for turister.

Så Jørn og Somjai Sonklat optræder i artikler i blandt andet Bangkok Post, hvor lufthavnsdirektøren siger, at taxachaufførens ærlighed over for det danske ægtepar egner sig til at gavne landets image som turistdestination.

Jørn Richardt Vilrik er nu ikke helt sikker på, at chaufføren på eget initiativ returnerede tasken i uskyldsren barmhjertighed.

- Taxaer bliver nøje registreret i lufthavnen i et særligt system, hvor kunderne trækker et nummer til en vogn. I øvrigt var det chaufføren, som lukkede døren til bagsædet og kørte. Det virkede noget betænkeligt, synes han.

I øvrigt var taxaen blevet filmet af overvågningskameraer i såvel lufthavnen som foran hotellet. Læg dertil, at tyverier mod turister straffes hårdt i et militærdiktatur, som har interesse i at opretholde indtægterne fra turisme, der er blandt landets hovedindtægtskilder.

Apropos indtægtskilder lykkedes det Jørn Richardt Vilrik at overbevise thaier om at investere i en ny type vandrensningsanlæg, der dermed kan blive en dansk eksportsucces.