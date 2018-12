Legendarisk forretningsmand død

Jørn E. Jensen voksede op under beskedne kår, men skabte sig en formue på godt købmandskab og kundernes lyst til at gå på noget blødt. Han grundlagde nemlig Tæppeland og havde i sin storhedstid over 300 butikker og 2000 ansatte fra Danmark til Australien.

Den legendariske købmand, der gik under navnet Tæppe Jensen, døde juleaften, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Du vil altid være i vores hjerter, skriver hustruen Jytte og resten af familien i dødsannoncen. Der vil være mindehøjtidelighed på Orebjerg Gods i Hornsherred 3. januar, hvor ægteparret yndede at opholde sig.

Familien kom gradvist ud af Tæppeland og har siden 2014 ikke haft noget med firmaet at gøre.

Tæppe Jensens forældre var en chauffør og en husholderske, hvis hjem røg på tvangsauktion, da lille Jørn blot var seks år gammel. Siden flyttede familien med de i alt fire børn ind i en toværelses lejlighed på Østerbro i København.

Jørn E. Jensen kom i lære som 14-årig og var aktiv i modstandsbevægelsen under Anden Verdenskrig. Tæppe-eventyret begyndte så småt i 50'erne, og gennembruddet kom i 1969, da han åbnede en stor butik i Albertslund, som han kaldte for Tæppeland.

Glad for vikinger og cirkus

Forretningslivet var fyldt med både op- og nedture, og ved siden af tæpper kastede Jørn E. Jensen sig også over restaurantdrift, flydende beton, charterfly og kvægbrug i Afrika.

Ud over sit forretningstalent havde Tæppe Jensen også en mere kulørt side. Han var æresviking ved Vikingespillene i Frederikssund og holdt meget af Cirkus Arena, hvis forestillinger han overværede år efter år.

I 2013 udgav han bogen 'Giv aldrig tabt'.

Ifølge Frederiksborg Amts Avis sov han roligt ind efter kort tids sygdom omgivet af hele sin store familie. Han efterlader sig konen Jytte samt fem børn og 19 børnebørn.