Lokkede med donationer til syge børn: Nu er han på spil igen

Christian Borup Arnø, der stod bag den skandaleombruste forening Danske Hjertesyge Børn, har lavet en ny virksomhed kaldet NettoPlanken.dk. Det nye firma har tilsyneladende ikke helt rent mel i posen.

NettoPlanken.dk skriver på sin Facebook-side, at man er 'udbyder af danske plankeborde til de laveste mulige priser!'.

Alligevel har Ekstra Bladet været i kontakt med flere personer, der ikke har set skyggen af et dansk plankebord.

Manden bag virksomheden hedder Christian Borup Arnø.

Det er ikke første gang, at Ekstra Bladet har forsøgt at tale med Christian Borup Arnø. Ekstra Bladet talte senest med ham i 2017 i forbindelse med hans indsamlingsorganisation, Danske Hjertesyge Børn.

Penge til Danske Hjertesyge Børn

Foreningen Danske Hjertesyge Børn kom i Ekstra Bladets søgelys i 2017, da Hjerteforeningen advarede mod foreningen. Dengang sagde interesseorganisationen til Ekstra Bladet:

– Hjerteforeningen kender ikke organisationen og ønsker ikke at få et samarbejde med den eller på anden vis understøtte den, fortalte Kim Høgh, administrerende direktør i Hjerteforeningen.

Hjerteforeningen advarer: Firma lokker med donationer til syge børn

Dengang lød vurderingen fra brancheforeningen for danske indsamlingsorganisationer, at det var tale om endnu en falsk indsamlingsorganisation.

- Det lyder som noget, der er lige så korrupt som det andet. Altså en hjemmeside, hvor man ikke rigtig kan se, hvor pengene går hen. Der er ikke regnskaber, der er ikke en bestyrelse, der er ikke noget, sagde Robert Hinnerskov, som er generalsekretær i de danske indsamlingsorganisationers brancheforening, dengang til Ekstra Bladet.

Dengang afviste Christian Borup Arnø at have tjent nogen penge på foreningen og fortalte, at hjemmesiden stadigvæk var under opbygning.

Fik hverken penge eller bord

Christian Borup Arnø stiftede sit nye firma kaldet NettoPlanken.dk i december 2018.

Siden firmaets start har virksomheden fået flere anmeldelser på både Facebook og Trustpilot om, at kunder ikke har fået hverken deres borde eller penge for ikke-leverede varer tilbage.

Foto: Screenshot fra NettoPlanken.dks facebookside

Derudover oplyser politiets Landsdækkende center for it-relateret kriminalitet til Ekstra Bladet, at de har fået 11 anmeldelser om NettoPlanken.dk siden december 2018.

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere af NettoPlanken.dk's kunder.

Sådan fandt vi ejeren De Nettoplanken.dk-kunder, som Ekstra Bladet har været i kontakt med, fortæller, at de har skrevet med en person fra virksomheden, som går under navnet 'Christian'. Personen, de har skrevet med, har det selvsamme nummer, som Christian Borup Arnø tidligere har brugt i forbindelse med tidligere virksomheder kaldet Elite Revision og Elitementor. Derudover kan Ekstra Bladet se, at initialerne C.B.A var angivet, når Nettoplanken.dks kunder overførte penge på MobilePay. Nettoplanken.dks hjemmeside var forbundet til en adresse, hvor en person med en nær relation til Christian Borup Arnø, havde sit eget firma Nettoplanken.dks kunder har også fået en kvittering, hvor selv samme adresse fremgår Vis mere Luk

En af dem er Sanne Christiansen, der fortæller til Ekstra Bladet, at hun købte et bord til 899 kroner i januar.

- Jeg fandt en annonce på Den Blå Avis med et megagodt tilbud på et bord. Ham, jeg skrev med, lød så rar og venlig, så jeg bestilte bordet. Efter mit køb fik jeg en faktura på mit køb, der henviste til firmaet NettoPlanken.dk, siger Sanne Christiansen.

Foto: NettoPlanken.dk

Efter sit køb fik hun dog ikke bordet på det aftalte tidspunkt.

- Jeg skrev til ham igen, da jeg ikke fik mit bord. Så googlede jeg ham og kunne se, at der var skrevet nogle meget lidt flatterende ting om ham, så jeg bad om at få mine penge igen.

- Han henviste til sin hjemmeside, hvor der stod, at 'ved ordre af produkter på bestilling, frasiges fortrydelsesretten jvf. Købelovens Paragraf 18, stk. 3,' fortæller Sanne Christiansen.

Problemet er bare, at der ikke findes en paragraf 18, stk., 3 i købeloven.

- Da jeg konfronterede ham med det, sagde han, at han selvfølgelig ville overføre mine penge, siger Sanne Christiansen.

- Har du så fået dine penge tilbage?

- Nej, ikke endnu, fortæller hun.

Sanne Christiansen er langtfra den eneste, der føler sig taget ved næsen af Nettoplanken.dk. Ekstra Bladet har været i kontakt med adskillige kunder, som alle fortæller en historie, der er nærmest identisk med Sanne Christiansens.

Registreret hos en anden

Ekstra Bladet har forsøgt at finde firmaet i cvr-registeret, men NettoPlanken.dk er ikke registreret her. Firmaets hjemmeside er imidlertid forbundet med en adresse, hvor en person med en nær relation til Christian har sit firma.

Ekstra Bladet har været i kontakt med personen, som dog ikke ønsker at kommentere sagen.

Selvsamme person har dog skrevet til Sanne Christensen på sms, at han har 'bedt Christian Borup Arnø om at tage sit lort og skrubbe af'.

Lukkede pludseligt

Umiddelbart efter, Ekstra Bladet begyndte at kigge på NettoPlanken.dk, lukkede virksomheden med følgende meddelelse:

Foto: Privatfoto

Det meddelte virksomheden både på sin Instagram- og Facebookside. Siden da er begge sider lukket.

Foto: Screenshot af Nettoplanken.dks Instagramprofil

Foto: Screenshot af NettoPlanken.dks facebookside

Jeg er ingen svindler

Ekstra Bladet har været i kontakt med Christian Borup Arnø på mail. Han har ikke ønsket at tale med Ekstra Bladet over telefonen.



Han anerkender, at han har begået flere fejl.

'Jeg har lagt mig fladt ned og taget på mig, at der er sket fejl, herunder manglende CVR-registrering og momsberegning, samt forkert citering af købeloven,' skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Han erkender, at NettoPlanken.dk's websidedomæne var registreret hos en en person med en nær relation til ham. Det har efter hans udsagn haft negative konsekvenser for deres forhold.

'Domænet havde jeg indregistreret på samme server, for at spare penge på server-pladsen, men havde ingen forbindelse til virksomheden - dette var et upraktisk hensyn af mig, som ingen anden end jeg selv var bevidst om, og har givet betydelige skår i forholdet mellem mig selv og XX (navn udeladt, red.),' skriver han.

- Flere af dine kunder fortæller en en identisk historie, hvor du bliver ved med at udskyde leveringen af forskellige årsager. Ingen af dem, vi har talt med, har fået et bord endnu. Var der overhovedet nogen borde? Hvis ja, hvad er der blevet af dem?

'Der står flere, af de tidligere kunder som jeg er igang med at refundere's, borde på værkstedet endnu, nogle ikke leveret, nogle ikke helt færdige. Disse borde er blevet tilbudt mulighed for at afhente, og ellers er jeg i gang med at forsøge at afsætte disse, samt maskinel og andet lagerindhold, således at vi kan have alle tilgodehavender ude af verden hurtigst muligt,' skriver han.

- Du skriver til flere af kunderne, at du ikke bryder dig om, at de kalder dig for en svindler. Ville du selv mene, at du var en svindler, hvis du stod i deres sted?

'Svindel kræver per definition at der er tale om et forsætteligt forhold hvor man opnår vinding ved påføre andre et formuetab. Da der hverken har været tale om forsættelige forhold, og at alle udeståender snart er refunderet, har der heller hverken været en vinding eller et formuetab,' skriver Christian Borup Arnø.

Han oplyser videre, at de første kunder allerede har fået deres penge tilbage, og omkring 1. april burde alle have fået refunderet deres tilgodehavender.

Af de fem kunder, som Ekstra Bladet har været i kontakt med, er der i skrivende stund en enkelt, der har fået sine penge tilbage.

Ekstra Bladet følger sagen.

