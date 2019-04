Lokker børn til gambling: Nu falder hammeren

25 ulovlige spillehjemmesider er blevet lukket efter en retssag, som Spillemyndigheden fik medhold i. 15 af siderne var af typen skin betting-hjemmesider, hvor man handler med virtuelle computerspilsskins i stedet for rigtige penge.

Og det er specielt skin betting-hjemmesider, som ikke overholder den danske lov.

- Skin betting-hjemmesider er omfattet af spillelovens tilladelseskrav, når de pågældende skins har en økonomisk værdi. Derudover skal der være et indskud, et element af tilfældighed og muligheden for en gevinst, fortæller Jan Madsen, der er kontorchef for Væddemål og Onlinekasino hos Spillemyndigheden, til Ekstra Bladet.

- Ingen skin betting-udbydere har en spiltilladelse i Danmark, og det strider derfor imod lovgivningen at udbyde skin betting.

Skins er et computerspilsfænomen fra eksempelvis Counter Strike, Fortnite eller Call of Duty. Skins ændrer udseendet på karaktererne, du spiller, eller udseendet på de våben, du bruger. Det ændrer intet i forhold til, hvor god man er til spillet - det er derfor kun en visuel ændring.

Listen over de lukkede hjemmesider

Hver enkelt skin har en prisværdi, som er bestemt ved, hvor sjældne de er. Det er blandt andet på baggrund af det, at skin betting-hjemmesider bruger de virtuelle skins til blandt andet at handle, gamble og oddse med.

Spillemyndigheden fik medhold i sagen 25. marts og har efterfølgende bedt teleselskaberne om at blokere de ulovlige spillehjemmesider.

I januar 2018 lukkede Spillemyndigheden også seks skin betting-hjemmesider.

Se også: Vil gøre populær gamer-trend ulovlig

Gambling for mindreårige

Der har tidligere været sager, hvor skin betting-hjemmesider har været i mediernes søgelys. Der var eksempelvis en sag om hjemmesiden CSGO Lotto. Siden blev tungt promoveret af to youtubere, der dog glemte at nævne, at de selv var medejere af den.

Deres seere var hovedsagelig mindreårige, som derfor blev lokket til at bruge deres computerspils-skins på gambling. Sagen endte ved den amerikanske domstol, hvor de to youtubere endte med at blive frikendt. Den amerikanske domstol fastslog dog, at sagen skulle ses som et eksempel på, hvad man må og ikke må som influencer.

På hjemmesiden brugte man skins til eksempelvis at oddse på e-sportskampe eller spille på roulette. På den måde agerede computerspils-skins som en slags jetoner i et online kasino, hvor alle med en profil på spilplatformen Steam kunne logge ind og spille med - også selvom man var mindreårig.

Og netop risikoen for gambling blandt mindreårige er en af årsagerne til, at Spillemyndigheden har særligt fokus på de her typer af hjemmesider.

- Skins er ikke i sig selv ulovlige, men når de bruges som indskud og gevinst i spiltyper med tilfældighed, så bliver det ulovligt. En særlig udfordring er, at skinbetting ofte spilles af mindreårige, fortæller Jan Madsen.

Sådan kan unge gamble med skins

Dårlige mønstre

Og det er ikke bestemt for sjov, at der er et forbud mod hasardspil for mindreårige. Det mener Lars Hausted, der er forebyggelseschef hos Center for Ludomani.

- Vi har love, der beskytter mindreårige, fordi unge skal have lov til at udvikle sig færdigt, inden de tillægger sig dårlige eller skadelige vaner. Derfor er det ekstra problematisk, hvis unge for eksempel udvikler en gamblingadfærd, fortæller Lars Hausted til Ekstra Bladet.

Selvom det 'bare' er skins, der bliver brugt til at gamble med, kan det få alvorlige konsekvenser i fremtiden.

- Hvis man allerede tidligt begynder med skadelige adfærdsmønstre som for eksempel alkohol eller gambling, er der en større risiko for, at det fortsætter ind i det voksne liv, siger forebyggelseschefen.