Nu ligger datoen fast: Ny Bilka på vej

Der er sat dato for, hvornår Bilka åbner sin nye forretning i Randers Storcenter.

Det kommer til at ske 3. august, oplyser den kommende varehuschef Jan Møller til TV2 Østjylland.

Det var i oktober, at Bilka annoncerede, at man ville åbne forretning i Danmarks femte største by.

Dengang jublede den lokale jobcenterchef, Ole Andersen, da Bilka meldte ud, at der skulle bruges 500 ansatte.

- Det er da fantastisk. Vi har lige hørt, at Kvickly lukker og blev derfor lidt bekymrede. Så er det dejligt, at Bilka kommer og siger, at de har behov for 300 stillinger ekstra. Det vil vi gerne hjælpe med. Vi har en del ledige inden for handel. Så hvis ikke Bilka tager kontakt til os, så vil vi da rette henvendelse hurtigst muligt, sagde Ole Andersen til Ekstra Bladet.

Bilkas direktør Mark Nielsen fortæller, at hypermarkedskæden overtager Kvicklys 10.000 kvadratmeter store butikslokaler i Randers Storcenter.

Dansk Supermarked, der driver Bilka, overtog lejemålet i Randers Storcenter 1. januar, hvor Kvickly lukkede.

Allerede i oktober kom det frem, at Bilka i Randers får en slagter, bager, delikatesse med fisk og sushi samt en tekstilafdeling.

- Vi går i gang med et stort renoveringsprojekt, og hele lokalet skal istandsættes og gøres klar, så kunder møder et splinternyt Bilka til august. Jeg forventer, at vi kan vise kunderne det bedste inden for detailhandlen og et kæmpestort sortiment, som de ikke kan se andre steder, sagde Jan Møller onsdag til TV2 Østjylland.

Åbningstiderne i den nye Bilka bliver fra 6 morgen til midnat.