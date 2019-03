Nye BR-butikker åbner om en uge

Efter Top-Toys konkurs i december slår den første Fætter BR-butik under Salling Group dørene op 25. marts.

Åbningen sker på Vimmelskaftet i København.

Det skriver Salling Group i en pressemeddelelse.

I dagene efter følger yderligere fire BR-butikker i København, Aalborg og Aarhus.

'Det er fantastisk, at vi nu er nået hertil, og jeg har glædet mig som et barn til juleaften, til at kunne invitere til åbningen af den første nyåbnede BR-butik. Vi ser meget frem til åbningerne, hvor vi også har et par overraskelser i ærmet til de børn, der kommer på åbningsdagen,' lyder det fra BR-chef, Charlotte From, i pressemeddelelsen.

Sådan åbner de første 5 BR-butikker BR Vimmelskaftet 45, København, 25. marts kl. 15.00

BR Fisketorvet, København, 26. marts kl. 12.00

BR Frederiksbergcenteret, Frederiksberg, 27. marts kl. 12.00

BR Algade, Aalborg, 28. marts kl. 12.00

BR Bruuns Galleri, Aarhus, 29. marts kl. 12.00

I alt vil der åbne 26 Fætter BR-butikker, men der er ikke sat en åbningsdato på de resterende 21.

I pressemeddelelsen lyder det dog, at der 'vil stort set åbne en butik på alle hverdage i de kommende uge'.

'Siden vi kunne annoncere køb af BR’s varelager og brand, er det gået stærkt. Der sker noget hver eneste dag, og vi glæder os til, at vi har alle åbningsdatoer på plads. Vi mærker en stor opbakning til BR fra alle egne af Danmark, og vi glæder os til at få åbnet samtlige butikker,' uddyber Charlotte From i pressemeddelelsen.

FAKTA: I disse byer genopstår Fætter BR Fætter BR genåbner i næste uge i de første butikker, efter at legetøjskæden gik konkurs i slutningen af 2018. De første fem butikker åbner i næste uge. Her følger en oversigt over de byer, hvor der er planlagt åbninger, samt kendte datoer: * Storkøbenhavn - Vimmelskaftet - åbner 25. marts - Fisketorvet -åbner 26. marts - Frederiksberg Centret - åbner 27. marts - Fields - Rødovre * Aalborg, Algade - åbner 28. marts * Aarhus, Bruuns Galleri - åbner 29. marts * Roskilde, Ro's Torv * Hillerød, Slotsarkaderne * Vejle, Bryggen * Odense, Rosengårdcentret * Slagelse, Japanvej * Nykøbing F, Guldborgsund Centeret * Herning, Engdahlsvej * Sønderborg, Stenager * Holbæk, Frejasvej * Tåstrup, Mårkærvej * Tilst, Anelystparken * Randers, Marsvej * Aalborg, Løven * Hjørring, Bispetorv * Esbjerg, Gl. Vardevej * Kolding, Egtved Allé * Næstved, Vestergårdsvej * Viborg, Holstebrovej * Holstebro, Nyholmvej Kilde: Salling Group. Vis mere Luk

