Pas på vejret: Skybrud kan ødelægge din bil

1. Bilen er oversvømmet

Hvis bilen har stået stille i vand, bør man bugsere den væk. Man bør ikke starte motoren, da man risikerer at suge skidt og vand rundt i systemet.

- Hvis man er bevidst om, at ens bil holder parkeret et udsat sted og der varsles om skybrud, vil det være en rigtig god idé at fjerne bilen, så man ikke risikerer, at den bliver oversvømmet, forklarer Lone Otto.

2. Bilen går i stå under kørsel

Hvis bilen går i stå, mens man pløjer gennem noget vand, bør man ikke forsøge at genstarte den. Det risikerer at forværre problemet.

- Hvis man forsøger at køre gennem vand, og motoren går helt ud, så er vores råd helt klart, at man IKKE forsøger at starte bilen igen. Det kan meget vel være et motorhavari. Der er simpelthen ikke plads i motoren til, at man trækker vand ind i forbrændingskammeret, forklarer Lone Otto.

3. Bilen har været gennem kæmpe vandpytter

Selvom bilen ikke ser ud til at have taget skade, kan det være en god idé at vaske undervognen i en vaskehal. Ellers risikerer man at saltvand og skidt sætter sig fast i motor og ledningsnet.

4. Bilen har vand i kabinen

Hvis der har været vand i kabinen, kan bilen blive angrebet af skimmelsvamp. Man bør tørre bilen, selvom det er en omfattende proces, hvor sæderne og isolering skal afmonteres og bilen stilles i en tørrehal i 24 timer.

5. Rens dræn og vandkanaler

Som en del af den regelmæssige vedligeholdelse af bilen, kan det være en god idé at rense dens dræn og vandkanaler. Det er nemlig ikke en del af et almindeligt serviceeftersyn.

- Ligesom ved tagrender på vores hus, risikerer man også, at blade og snask blokerer for drænhulerne i bilen. Hvis der derefter kommer så meget vand, som man ser i de her skybrud, så kan vandet løbe over og komme ind til steder i bilen, det ikke var tiltænkt. Over tid kan det kortslutte elektriske komponenter, forklarer Lone Otto.