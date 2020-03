Sådan rammer corona 'Hammerslag'-mæglerne

Det er ikke boliger, som danskerne hamstrer i disse dage.

- Der er kommet ro i kalenderen, konstaterer Hanne Løye fra RealMæglerne på Frederiksberg i København.

Normalt handler hun med adresser, der bliver flået ned af hylderne, men corona-krisen har også ramt de dyreste felter på Matador-spillepladen.

Hanne Løye, der har medvirket i flere 'Hammerslag'-programmer, håber på, at der er tale om en kortvarig opbremsning:

- Gennem 30 år som mægler har jeg set både opsving og nedture. Nu trækker vi alle sammen vejret, og håber, at det ser anderledes ud om to-tre uger. Sælgerne har fuld forståelse for situationen. Der kommer ikke så meget nyt til salg i disse tider, men der er altid boliger, der skal sælges herunder dødsboer.

Det er blevet lidt nemmere for Hanne Løye at holde styr på kalenderen. Desværre skyldes det coronakrisen. Foto: Linda Johansen

Enkelte handler er blevet annulleret i sidste øjeblik på grund af den aktuelle situation, nogle få er blevet genforhandlet, mens andre er gået igennem som planlagt.

Panik i sidste uge

- Der var lidt panik i sidste uge, da renten pludselig steg, og det er da også ærgerligt, når man vil købe en bolig til f.eks. 10 millioner. Her vil renteudgiften stige med ca. 100.000 kroner om året, når den faste rente går fra 1 til 2 procent.

Men på trods af den aktuelle rente, så tror Hanne Løye ikke på et større prisfald. Ikke i Hovedstaden i hvert fald, og da slet ikke, hvis renten falder igen.

- Efterspørgslen er simpelthen meget større end udbuddet.

Skulle det alligevel ende i en mindre boligkrise, så råder mægleren myndighederne til at løsne op for de finansielle krav til køberne. Det kunne være en måde at sætte gang i hjulene igen.

Reglerne siger blandt andet, at købere ikke kan optage flekslån, hvis lånet overstiger fire gange husstandens årsindkomst, eller hvis belåningsprocenten overstiger 60.

- Lad dog folk selv bestemme over deres penge. Det bør blive nemmere for køberne at opnå kreditværdighed, hvor folk ikke skal lægge budget for banken ned til mindste krone. Jeg oplever for eksempel kunder, der sidder med et lån i dag i deres nuværende bolig, men får at vide, at de ikke engang kan få lov til at få samme størrelse lån i den nye bolig. Kunder, der gennem mange år har vist banken, at de kan betale deres regninger, burde selvfølgelig kunne få et lån nemt igen.

Banken sagde nej

Thomas Jacobsen er markedsdirektør for kæderne RealMæglerne og BoligOne, og følger derfor boligsalget over hele landet.

- Der bliver stadig lukket handler, men flere af dem er også startet op inden coronasituationen. Jeg kiggede lige på tallene, og det ser ud til, at vi lander på samme antal salg i marts som sidste år. Det er overraskende.

Thomas Jacobsen mener, at det er for tidligt at fælde dom over coronakrisens betydning for boligmarkedet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

I løbet af sin arbejdsdag har Thomas Jacobsen talt med mæglere, der repræsenterer Fredericia, Jelling, Vejle og Aalborg, og selv om der blevet mere stille med fremvisninger og vurderingsopgaver, så var der stadig optimisme at spore.

Den eneste rigtig triste tilbagemelding kom fra Smørum, hvor en handel var faldet til jorden på grund af corona-uroen.

- Her havde køber og sælger mødt hinanden på en pris, men så sagde købers bank nej. De mente, at prisen burde være fem-ti procent lavere nu. Bankerne sidder hårdt på pengene.

- De bankøkonomer, jeg har talt med, mener også, at sælgere kan presses på prisen!

- Jeg synes, det er for tidligt at tale om prisfald. Det kan godt være, at vi skal have en snak med vores sælgere om deres forventninger og hvilke faktorer, der spiller ind på prisen, men vi kan ikke anbefale en prisreduktion på fem-ti procent i en handel, der allerede var forhandlet på plads til begge parters tilfredshed.

Hammerslag-mæglerne: Sådan bor vi selv

Thomas Jacobsen er ikke blind for, at corona-krisen påvirker hele Danmark – inklusiv boligmarkedet, men indtil nu prøver han at finde lyset i mørket.

Regulere priserne

- Det har bragt håndværket tilbage i det at være ejendomsmægler. Det at være kreativ og skabe bånd med køber og sælger. Vi har fremvisninger nu over facetime, hvor mægler går rundt i boligen, mens køber kan stille spørgsmål undervejs. Jeg talte også med en mægler i Roskilde, der stadig havde fremvisninger, men med 20 minutters intervaller, så der kan blive luftet ud efter hvert besøg.

Men selv om teknik og opfindsomhed kan gøre meget, så håber Hammerslag-mægleren naturligvis på, at hverdagen snart vender tilbage:

- Hvis de nuværende restriktioner bliver forlænget yderligere, så vil flere blive påvirket. Der kan desværre også være nogen, der bliver nødt til at sælge på grund af deres job-situation, og hvis det ender i en decideret recession, så vil det selvfølgelig regulere priserne. Men jeg synes, det er for tidligt at sige noget om nu.