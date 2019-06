Solgte 800.000 billetter: Dansk succes-film får en 2'er

Da filmen ’Hvidsten Gruppen’ kom ud i 2012, fik den enorm succes, og det er forklaringen på, at producenten Regner Grasten kaster sig over en to’er.

For alt det, der skete med de efterladte, som måtte leve med traumerne, mangler at blive fortalt.

– Vi er i gang med researchen nu, og Fiil-familien er naturligvis igen blandt dem, der er inddraget. Men vi får også hjælp og materiale fra de øvrige efterladte fra Hvidstengruppen , oplyser Regner Grasten.

’Hvidsten Gruppen’, der blev instrueret af Anne-Grethe Bjarup Riis, solgte små 800.000 billetter. Hertil kommer så dvd-salget samt de mange mennesker, der har set filmen på tv.

Hvidsteen Kro

Svært at komme videre

’Hvidstengruppen – De efterladte’ er titlen på den nye film, og den handler slet og ret om, hvor svært det var at komme videre.

Hovedforfatter er ligesom i den første film Thorvald Lervad, og instruktionen er igen lagt i hænderne på Anne-Grethe Bjarup Riis.

Optagelserne er planlagt til april og maj 2020, mens premieren bliver i 2021.

Bodil er med igen

Lige nu arbejder Bodil Jørgensen Anders Refns Anden Verdenskrig-film ’De forbandede år’, så hun går lige fra det ene til det andet, når hun i dag er på plads i Gassum for at deltage i mindehøjtideligheden for 75-året for henrettelsen af Hvidstengruppen.

– Jeg havde rollen som Gudrun i den første film, og det får jeg også i nummer to, og det er en rolle, jeg er glad for. Jeg beundrer den stærke kvinde på kroen, der bliver samlingspunktet, da verden skrider sammen for alle andre. Det er en gribende rolle, men også en fantastisk rolle, og Gulle har sagt, at da hun så filmen, følte hun, at jeg måtte have kendt hendes mormor, fordi jeg lignede hende så meget. Større kompliment kan man vist ikke få, fortæller Bodil Jørgensen.

Bodil er først født i 1961, så der var end ikke tænkt på hende, mens krigen og de tidlige efterkrigsår løb af stablen, men da hun er vokset op i det sydlige Jylland, har hun som så mange andre på de kanter haft familiemedlemmer, der kom i klemme.

Særlige mennesker

– Min farmor kom fra Slesvig, men boede her i Danmark. Hendes brødre derimod boede i Tyskland, men de ville ikke tjene i den tyske hær, så de flygtede til Danmark, og hun måtte krigen igennem sørge for, at de kunne flytte rundt og have tag over hovedet, så de ikke blev pågrebet og skudt for desertering af nazisterne.

– Jeg har glædet mig i flere dage til at skulle til Nordjylland og møde Gulle og andre af de efterladte, som jeg traf i forbindelse med indspilningen af den første film. Det er særlige mennesker med særlige historier. Krig og flugt trækker lange tråde. Det må vi heller ikke glemme i dag, fastslår Bodil Jørgensen.

