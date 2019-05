Zalando løber fra sit altid-gratis-løfte

Nu kommer det i nogle situationer til at koste dig et gebyr at få pakker fra populær webshop

'Hos Zalando betaler du aldrig for forsendelsen.'

Det løfte har indtil i dag været en byggesten i markedsføringen hos den meget populære webshop Zalando. Men kunderne benytter sig så meget af løftet, at det har kostet firmaet dyrt.

Ifølge Reuters er konsekvensen, at kunderne i blandt andet Danmark fra slutningen af denne måned pålægges et gebyr ved mindre ordrer.

Det er ukendt, hvad gebyret bliver - og ikke mindst hvor lille ordren skal være, før man straffes med et gebyr.

Zalando har allerede lagt gebyrer på små ordrer fra kunder i Italien, Spanien, Storbritannien og Irland. Her har konsekvensen været, at kunderne bestiller for et større beløb, end de tidligere gjorde.

Det er også netop strategien, da de mange små ordrer ganske enkelt er for dyre at håndtere, når fragten er gratis.

I øvrigt slippet kunder i markeder som Tyskland, Østrig og Schweiz for gebyret, da de angiveligt ikke er så 'kyniske' som danske kunder, der bare bestiller løs i webshoppen, uanset hvor lille ordren er. I stedet afgiver kunderne i disse tre lande større ordrer end os.