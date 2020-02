Frisk fyr med løbehjul vinder over togkontrollør

En kvik ejer af et løbehjul slipper for bøde: Trafikselskabet havde skrevet en dum fejl i rejsereglerne

Det københavnske metro-net er som bekendt overpatruljeret af kontrollører, der har gjort det til en guldrandet forretning at inkassere bøder fra turister og andre, der ikke forstår rejsereglerne.

Men en sjælden gang lykkes det kunderne at vinde over kontrollørerne, der ellers er mandsopdækket af en hær af jurister i et klagecenter hos Metro Service.

En ung mandlig passager var i august steget på metroen medbringende sit sammenklappelige løbehjul, som han dog ikke havde klappet sammen.

Forinden havde han læst rejsereglerne helt bogstaveligt, påstod han.

I reglerne stod, at hvis man medbringer løbehjul, der ikke kan klappes sammen, svarer det til at tage en cykel med i den offentlige transport.

Det, som trafikselskabet mente var, at der skulle købes cykel-billet til løbehjul, som er slået ud.

Så da løbehjulejeren fik en bøde på 100 kroner, henviste han til, at hans løbehjul sagtens kunne klappes sammen – og at der jo ifølge reglerne kun skulle købes billet til løbehjul, der ikke kunne klappes sammen.

Han klagede til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro og vandt.

Nævnet begrundede det med, at det ’fremgik, at kun hvis løbehjulet ikke kunne klappes sammen, ville det skulle sidestilles med transport af en cykel i metroen. Det fremgik ikke, at løbehjulet skulle være sammenklappet under transporten.’

’Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S skal frafalde kontrolafgiften på 100 kr. og skal endvidere betale 10.000 kr. i sagsomkostninger for ankenævnets behandling,’ står der i afgørelsen.

Reglerne er siden blevet præciseret, så det fremgår, at løbehjul for at kunne anses som gratis bagage - og ikke en cykel - skal være sammenklappede.

