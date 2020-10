Fusk med Danmarks mest solgte sovs

I gastronomiske kredse elsker man at håne folk, der spiser Knorr Bearnaise, som mest består af pulveriseret stivelse og olie, som man selv tilsætter 100 margarine og 2,5 dl mælk.

Og nu har feinschmeckerne fået endnu et argument for at nedgøre Danmarks mest solgte sauce, som ifølge Knorr og mange forbrugere er definerende for, hvordan en rigtig bearnaise skal smage.

Kirk i krig mod Knorr: Er det overhovedet bearnaise?!

Saucen - eller sovsen - markedsføres nemlig med en stor fed løgn.

En læser havde opfordret Ekstra Bladets maddetektiv til at undersøge, om Unilever, som står bag Knorr, fusker med kalorierne, og det viste sig at være en god idé.

Dobbelt så fedende

På forsiden af papæskerne med 57 gram pulver for en tyver (350 kr./kg.) påstår Unilever, at der kun er 562 kilojoule eller 135 kalorier i en portion med 100 milliliter færdig 'bearnaise'.

562 kilojoule, hævder Unilever. Det reelle tal er snarere 1100. Foto: PR

Det er løgn. Sovsen er cirka dobbelt så fedende. Det er er snarere 1100 kilojoule og 270 kalorier, viser Ekstra Bladets udregning baseret på det DTU's officielle næringsindhold for margarine og mælk.

Dette høje tal stemmer godt overens med, hvad Unilever tidligere på papæskerne oplyste, nemlig en portion indeholder 1092 kilojoule og 268 kalorier. Tal, som altså er halveret på de nyere emballager.

På en gammel version af papæskerne indrømmede Unilever det reelle energiindhold. Arkivfoto: PR

Også Fødevarekontrollen har modtaget tippet om fup og været på nakken af fødevaregiganten, som forleden fik en sanktion i form af en indskærpelse for at vildlede danskerne.

Læs kontrolrapporten her.

Unilever bedyrer over for Ekstra Bladet at der er tale om en menneskelig fejl - og ikke bevidst fusk.

’Vi erkender og beklager, at der grundet en menneskelig fejl er sket en fejlmærkning på vores nye emballager vedrørende energiindholdet i vores Knorr Bearnaise Sauce,’ skriver gigantens svenske pressetalskvinde Sandhya Forselius i en mail.

Vil rette fejl

’Fejlen gælder udelukkende informationen på emballagen om antallet af KJ i 100 ml. færdig sauce. Produktets indhold er det samme, som vores forbrugere er vant til at købe, og det samme gælder naturligvis energiindholdet,’ fortsætter hun.

’Det er meget vigtigt for os at kommunikere retvisende til vores forbrugere, og vi er kede af, at vi har skabt forvirring via fejlmærkningen af de nye emballager. Vi vil få rettet den konkrete fejl snarest muligt, gennemgå hele vores produktlinje og iværksætte procedurer, der skal sikre, at vi undgår at begå lignende fejl fremover,’ lover hun.