Fyrer cheferne: Danmarks ulækreste discountbutik

Fluer. Masser af fluer. Lunkne måltidssalater med tun på vej i fordærv. Spindelvæv, skimmel, skidt, snask og snavs.

På blot et år har én Lidl-butik, nemlig den i Ølby Centret i Køge, hele fire gange fået bøder, sure smileys og indskærpelser for at blæse på fødevareloven og dermed kundernes helbred.

Se billeder: Danmarks ulækreste discountbutik

Farlige måltider

Butikken, som klart er den danske discountbutik, der aktuelt har fået mest kritik af Fødevarekontrollen, blev for et år siden afsløret i at sælge farlige letfordærvelige måltider fra en køler, der var 14 grader varm.

Lageret var møgbeskidt, så Fødevarekontrollen kvitterede med en rasende smiley og en bøde på 10.000.

Men Lidl tog det ikke seriøst.

Skimmel i køleren

Kontrollørerne, der lige siden har været faste gæster i butikken, er efterfølgende blevet mødt af så massive fluesværme, at de edderkopper, der havde bygget spindelvæv i butikken, kun kunne indfange en brøkdel.

I køledisken med blandt andet kødpålæg var der ifølge fødevaremyndighederne hvid og grøn skimmel, og det var ikke på skimmelost, men på inventaret, for Lidl gjorde ikke rent, selvom Fødevarekontrollen igen og igen med blandt andet bøder på 10.000, 10.000 og 15.000 kroner indtrængende bad butiksledelsen stramme op.

Tre bidende sure smileys er det blevet til.

I køleenhed med pålæg/ juice m.m. kan der flere steder konstateres hvid/grøn skimmelvækst ... flere steder ses rester af tidligere spildt væsker der ikke bliver tørret op, skriver Fødevarestyrelsen.

Gjorde ikke rent

Men Lidl fandt ikke kost og rengøringsmiddel frem. Heller ikke brødmontrerne med Lidls populære bakeoff-brød og kage blev rengjort, når personalet gik hjem, så det de klistrede bakker blev bare lemfældigt genopfyldt i et uskønt mix med kebabkød, snask, trøfler og pepperoni.

'Bakkerne vaskes ikke af, når nye produkter fyldes op. Der er ikke rigtig procedurer for renholdelse af bakker og tagtænger', indrømmede personalet, når kontrollørerne spurgte, hvad der var foregået.

Topledelse lod stå til

Ekstra Bladet har bedt Lidls danske topledelse svare på, hvorfor der har været så beskidt og på, hvorfor de bare lod griseriet fortsætte.

Sagen er, at kædens hovedkontor i Kolding siden sommer har været orienteret om forholdene i Køge uden at gribe ordentligt ind.

Men det er så sket nu efter den seneste sure smiley forleden, lover Lidl.

Utroligt kede af det

’Vi har taget aktion på sagen. Vi har haft udfordringer i butikken i Køge med sure smileys til følge, og det er naturligvis ikke en acceptabel situation for hverken vores kunder eller os. Vi er utroligt kede af situationen i Køge,’ bedyrer Morten Vestberg Kommunikationschef.

'Og så nytter det ikke særlig meget, at ingen af vores andre 127 butikker i Danmark har sure smileys', skriver han.

Det har han ret i, men Lidl i Nørresundby fik i torsdags en mellemfornøjet smiley, fordi der var beskidt.

'Vi arbejder altid for, at alle vores butikker skal have en glad smiley', lover Vestberg.

Butiksledelsen fyret

Han oplyser, at Lidls topledelse har fyret butiksledelsen i Køge.

'Lidls ledelse har indsat en ny ledelse i butikken i Køge og sat ind med ekstra rengøring, tilpasset og strammet op ift. rengøringsprocedurerne i butikken'.

Det har kommunikationschefen ret i. Da Ekstra Bladets maddetektiv onsdag inspicerede butikken, var forholdene bragt i orden.

’Samtidig har vi skruet gevaldigt op for træning af butikkens ansatte og meget skarpt indskærpet udførelsen af egenkontrol og dokumentation. Vi har løst de konkrete problemer, som man har påpeget. Jeg vil dog ikke lægge skjul på, at de sure smileys, vi har fået, viser, at vi ikke har gjort det godt nok, og det er vi selvfølgelig enormt kede af', skriver Morten Vestberg.

Kunderne: Ulækkert Ekstra Bladet spurgte forleden kunder, der netop havde handlet i Lidl i Køge, hvad de syntes om, at butikken har fået kritik for meget dårlig hygiejne. - Det er noget griseri Anita Thøgersen, 36 år, pakkerileder, Store Heddinge. - Det er ulækkert. Især fordi, jeg lige har købt fødevarer derinde. Jeg har lige købt fødevarer derinde. Det er noget griseri. - Jeg glemte at se på kontrolrapporten, inden jeg gik derind. Det plejer jeg ellers at gøre. Hvis jeg havde set den, var jeg gået i Netto, og der vil jeg gøre fremover. Så jeg kommer her ikke foreløbigt, nu når jeg ved det med de sure smileyer, siger Anita Thøgersen, der selv er butiksuddannet. - Så jeg ved hvordan man gør. Det er ikke så svært. Det handler om rengøring og om at trimme butikkerne, så de nye varer kommer ind bagerst. Det handler om at have den rigtige leder. Hvis man kan få så mange sure smileyer i træk, så er det nok det rigtige, som Lidl har gjort, nemlig at udskifte butiksledelsen. Jeg får lyst til at gå i Netto Christian Brintlev, 38 år, ansat i babagehåndtering, Køge - Det er for dårligt. Tre smileyer burde være advarsler nok. Allerede efter første påtale burde der være rettet op. Der burde en kæde som Lidl have værktøjer til at løse problemet. Det er jo ikke en lille lokal købmand, der er tale om, men en forretning med ressourcer bag, siger den 38-årige Christian Brintlev, Køge, der er uddannet i butiksledelse i Bilka. - Når jeg hører det her, får jeg lyst til at gå ind i Netto, som har nogenlunde samme priser. - Kan kan bare gå igen Bodil Jensen, 74 år, pensionist, Strøby Egede - Jeg skal kun købe konserves og har kun oplevet, at det har været pænt og rent, når jeg har været der. - Jeg tjekker aldrig kontrolrapporten, for jeg har øjne jeg kan se med inde i butikken. Det samme har andre kunder. De har lov til at tænke selv og gå igen, hvis ikke de vil handle der. Vis mere Luk

